Há muito que a Huawei deixou de ser uma empresa focada apenas nos smartphones. Abriu o seu leque e tem hoje propostas em áreas tão distintas como os portáteis ou routers e outros dispositivos associados ao IoT.

A marca foca-se agora no áudio e tem muitas e boas propostas. Está cada vez mais apostada nesta área e a prova disso surgiu num novo produto. Falamos dos FreeBuds Studio que são o pináculo da sua evolução no campo do áudio.

Mais um passo da Huawei no campo do áudio

Com as suas propostas anteriores, a maioria focadas nos earbuds, a Huawei mostrou que está nesta área com armas fortes. Não se limita a criar propostas iguais a todas a outras, mas aposta em tecnologia e em novidades que os distinguem.

Esta sua filosofia pode agora ser vista nos FreeBuds Studio, os headphones que a marca apresentou para um novo segmento. São um nível mais elevado de qualidade e de desempenho, que pode ser visto em várias áreas desta proposta.

Um produto de qualidade para os utilizadores

O primeiro contacto revela a qualidade de construção e também os materiais com que a Huawei construiu esta sua proposta. Tudo começa com a caixa em que os FreeBuds Studio são apresentados e que permitem o transporte.

Para além da proteção que oferece, tudo se adapta bem e fica simples de transportar, apesar de não poderem ser dobrados como outras propostas. Há ainda uma simples área reservada e tapada onde podem guardar o cabo de carregamento sem ser visível.

Têm ainda a particularidade de não serem demasiado pesados e de se adaptarem bem a qualquer cabeça. A pressão que exercem permite que fiquem fixos na cabeça em todas as situações, mas sem serem incómodos ou cansativos.

Também as almofadas que cobrem as orelhas são suaves e num material que não se torna incómodo para o utilizador. Permitem uma adaptação ao crescerem na vertical e a rotação das almofadas sobre o eixo permite adaptar-se de imediato.

ANC é imagen de marca destes auscultadores

Porque este é um produto de som de qualidade, importa alguns elementos que tem presentes. Com uma ligação Bluetooth, já normal nestes produtos, permite tirar o máximo proveito do cancelamento ativo de ruído. Os 6 microfones presentes garantem uma análise constante do ruído que rodeia o utilizador.

Se tudo o resto é de qualidade, o ANC é mesmo onde os FreeBuds Studio se destacam. A Huawei já o tinha mostrado nos FreeBuds Pro, mas agora volta a elevar a fasquia. Os diferentes modos garantem que o utilizador consegue estar isolado do mundo sem ser incomodado pelo ruído.

Tudo pode ser controlado pelos 3 botões presentes. Estes servem para ligar e desligar, ativar o emparelhamento Bluetooth e para alterar os modos do ANC. Este último alterna entre os 3 modos existentes, desde o modo ultra até ao menos intenso, onde é possível ouvir o som ambiente.

Claro que a diferença vem depois com o toque. Com 2 dedos e com o swipe podem aceder a mais funções. Tudo pode ser controlado nesta área, sem esforço e com apenas o toque, como seria esperado.

Controlar os FreeBuds Studio pelo smartphone

Para além deste controlo, há ainda que contar com a app AI Life. Esta permite fazer a configuração dos FreeBuds Studio e até atualizar o firmware estes auscultadores. Os modos do ANC são o foco aqui e permitem um controlo ainda maior.

Simples de emparelhar com um smartphone da Huawei, basta ligar e estes surgem de imediato. Para além disso e para terem uma utilização mais alargada, os FreeBuds Studio podem ser usados em dois dispositivos em simultâneo, alternando sempre que é necessário.

Uma excelente proposta da Huawei

No campo da energia, os FreeBuds Studio estão bem colocados. A marca garante 20 horas de utilização com o ANC ativo, subindo para 24 sem este elemento. Uma carga é feita em apenas 60 minutos e com 10 minutos de carga conseguem 8 horas de utilização.

O preço destes auscultadores da Huawei está baixo do que a concorrência pratica. Não é reduzido, mas os 319,99 (preço atual) ficam muito longe de outras propostas que estão num patamar próximo. Esta é uma compra equilibrada face à qualidade áudio que oferece e ao preço que é praticado. Mostra ainda que a Huawei continua a apostar em áreas cada vez mais interessantes e chega com propostas que se destacam.

