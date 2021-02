NASA divulga novo vídeo de Marte e internet descodifica mensagem que viajou com o rover

O rover Perseverance da NASA, a ser preparado desde 2012, terminou a sua viagem de quase sete meses e aterrou no dia 18 de fevereiro em Marte. Claro é que, estando uma máquina no planeta vermelho altamente equipada e capaz de recolher imagens inéditas, a curiosidade para as ver intensifica-se.

Então, a NASA partilhou o primeiro vídeo e áudio do ambiente de Marte captados pelo rover Perseverance.

Perseverance: Novo vídeo e áudio do ambiente marciano

De forma a satisfazer a curiosidade daqueles que estão na Terra, o Perseverance da NASA vai, enquanto estiver a explorar o planeta vermelho, enviando imagens.

Durante a sua descida, que incluiu sete temíveis minutos até pousar na superfície de Marte, o rover da NASA captou um vídeo que a agência apelidou de “How to Land on Mars” (em português, “Como Aterrar em Marte”).

Para aqueles que se perguntam como se aterra em Marte, ou porque é tão difícil, ou quão fixe seria aterrar, não precisam de procurar mais.

Disse Steve Jurczyk, administrador interino da NASA.

De forma surpreendente, uma das muitas câmaras do Perseverance mostrou, pela primeira vez, a perspetiva de uma nave espacial a aterrar em Marte. O vídeo, que começa 230 segundos após o rover entrar na atmosfera do planeta vermelho, mostra a queda do escudo térmico e um subtil balanço que se mantém à medida que a máquina vai descendo e aumentando o redemoinho de poeira.

Com a inflação do paraquedas a cerca de 11 quilómetros acima da superfície marciana, o vídeo só termina no momento em que o equipamento aterra.

Este vídeo da descida do Perseverance é o mais próximo que se pode chegar de aterrar em Marte sem vestir um fato de pressão.

Disse Thomas Zurbuchen, administrador associado da Direção da Missão Científica da NASA.

Além do vídeo, o rover captou um breve áudio, gravado por um microfone. Apesar de não ter utilidade científica, oferece a experiência de ouvir a brisa marciana.

A mensagem secreta da NASA enviada para Marte

Se as naves espaciais anteriores enviavam vídeos que nada mais eram do que imagens agregadas a formar um GIF, o Perseverance tem câmaras com efetiva capacidade de vídeo. Portanto, as suas 23 câmaras, com capacidade de zoom e cor, vão certamente continuar a presentear-nos com imagens incríveis.

Com cores bastante nítidas, também se pode ver o paraquedas que amparou a descida do Preseverance até à superfície de Marte.

Curiosamente, os engenheiros do Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA conseguiram esconder uma mensagem secreta na mistura das cores branca e vermelha que ornamentava o paraquedas. Afinal, a agência já havia dado a entender que as faixas do paraquedas continham uma mensagem.

Mas o código não durou muito a ser descoberto, uma vez que Maxence Abela, estudante de ciências informáticas, descodificou o imbróglio juntamente com o pai.

Aparentemente, a mensagem diz “Dare mighty things”, um slogan popular da JPL, que, em português, significa “Ousa coisas grandiosas”.

De facto, a NASA ousou e nós estamos e vamos acompanhar. Afinal, conforme diz Dave Gruel, engenheiro da JPL, só estão a “começar a fazer coisas incríveis na superfície de Marte”.