Os serviços que usamos na Internet estão dependentes sempre da utilização de uma conta e de uma password. Esta é a segurança que conseguimos ter, podendo muitas vezes ser complementada com alguns mecanismos adicionais de proteção.

Sempre que uma conta de um desses serviços é comprometida, existem alguns passos e procedimentos a serem seguidos, para restaurar a segurança. No caso do Spotify, o maior serviço de streaming de música da Internet, são apenas 2 simples passos.

Por muito que tente estar protegido, o utilizador nem sempre consegue este objetivo. O controlo dos seus dados por vezes cai nas mãos de terceiros que querem apenas lucrar com eles. Depois dos problemas surgirem, é necessário tomar medidas. Estas são as essenciais no Spotify.

#1 – Alterar a password da conta Spotify

Sempre que detetarem ou desconfiarem que a conta do Spotify está comprometida, o primeiro passo lógico é alterar a password de acesso à conta. Para isso precisam apenas de aceder a este link e depois indicar o endereço de email e preencher o captcha.

De imediato será enviado um email para avançar com o processo de mudança de password. Caso o acesso ao Spotify seja feito com uma conta do Facebook, Apple ou Google, a mudança de password deverá ser realizada na mesma de imediato, mas no serviço correspondente.

#2 – Fazer logout de todos os dispositivos

Com o controlo de acesso reestabelecido, através da mudança de password, é hora de expulsar qualquer utilizador indesejado. O Spotify tem a ferramenta certa na página dedicada ao perfil do utilizador, sendo simples de usar.

Aqui, no final, encontram a opção Sair de todos os dispositivos, que devem carregar. A sua tarefa é óbvia e dará de imediato ao utilizador o que este procura. Sem pedir nenhuma confirmação, a conta será removida de todos os dispositivos, devendo o utilizador depois voltar a autenticar-se.

Com estas duas medidas simples, o controlo da conta do Spotify será reestabelecido. Resta depois tentar descobrir a fonte do problema e remediá-la de forma a que não aconteça novamente no futuro, ficando assim protegida.