Preço dos combustíveis voltou a baixar hoje! Saiba quanto…

O preço dos combustíveis tem seguido uma tendência de descida... e esta semana não é exceção. Esta semana os preços dos combustíveis voltam aos valores pré-guerra, o que são boas notícias.

Saiba já quanto custa o litro de gasóleo e gasolina e qual o preço para atestar um depósito.

Preço dos combustíveis baixam há 6 semanas...

Esta é a sexta semana consecutiva de revisão em baixa dos preços do gasóleo que, esta segunda-feira, tem uma redução média de 5 cêntimos por litro. Já a gasolina está a descer à três semanas e prevê-se que diminua 4,5 cêntimos.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o gasóleo deverá passar a custar 1,651 euros por litros, o que significa que tem uma descida total na ordem dos 30 cêntimos, considerando os valores praticados no último mês. Além disso, fica abaixo dos valores pré-guerra, visto que a 21 de fevereiro estava nos 1,656 euros por litro.

Já a gasolina deve chegar aos 1,658 euros por litro, o que representa a uma redução global de 17,7 cêntimos, no último mês. Este valor também é inferior aos praticados antes do conflito na Ucrânia, já que em fevereiro era de 1,813 euros por litro.

De relembrar que no início do ano de 2022, a gasolina estava a 1,693 euros. Ou seja, estava mais cara do que os valores desta semana. Por sua vez, o gasóleo estará 13,8 cêntimos mais caro do que em janeiro.