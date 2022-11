88% dos leitores concordam com a semana de 4 dias de trabalho

De há uns meses para cá que se tem ouvido falar com mais regularidade da possibilidade de Portugal adotar o sistema em que os funcionários das empresas trabalham apenas 4 dias por semana. Este é, sem dúvida, um assunto polémico e que promove várias discussões.

Como tal, questionámos os nossos leitores se concordam com a semana de trabalho de 4 dias e esmagadora a maioria respondeu que sim, sobretudo nos locais onde tal funcione. Vamos então conhecer todos os resultados.

Concorda com a semana de 4 dias de trabalho?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.570 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a esmagadora maioria dos leitores, com 88% dos votos, responderam que concordam com a semana de 4 dias de trabalho (2.264 votos). E dos que responderam afirmativamente, a maioria diz que sim, mas apenas nos trabalhos em que funcione (1.364 votos) enquanto que os restantes defendem que tal deverá ser aplicado em todas as situações (900 votos).

Por sua vez, apenas 12% dos participantes escolheram a opção 'não', ou seja, não concordam com a semana de 4 dias de trabalho (306 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Através dos comentários deixados pelos leitores no artigo desta questão podemos ler várias opiniões diferentes sobre este assunto. Destacam-se os argumentos das pessoas que concordam, embora muitos também indiquem que talvez esta não seja a melhor altura para a implementação desta mudança.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se concorda com a semana de 4 dias de trabalho.

