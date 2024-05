E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o novo Pixel 8a, analisámos o Huawei Watch GT 4, falámos das novidades da Google I/O 2024, e muito mais.

Ao trazer a gama Pixel para Portugal, a Google abriu a porta de uma parte do seu portfólio ao nosso país. Pedidos há muitos anos, temos agora acesso aos melhores smartphones Android. Agora, e para renovar ainda mais a sua linha, surge o Pixel 8a, que oferece todas as caraterísticas de topo, mas por uma pequena fração do preço.

Foi o primeiro telefone móvel de muitos e é, ainda hoje, 25 anos depois, recordado como indestrutível. Com um aspeto mais moderno, o Nokia 3210 aparece diferente: dotado de mais funcionalidades e com um aspeto saudosamente mais moderno.

A Huawei tem mostrado ser capaz de entregar propostas altamente competentes, conquistando o mercado de forma consistente. Agora, Portugal poderá testemunhar mais uma prova da mestria da marca, com a chegada ao país da gama Pura 70 Series: as novas apostas no segmento premium destacam-se pela elevada qualidade da câmara.

A ferramenta de Inteligência Artificial (IA) mais famosa é, sem dúvidas, o ChatGPT. Esta tecnologia abriu uma espécie de "caixa de Pandora" e a empresa por trás deste santo graal do conhecimento, a OpenAI, lançou uma nova solução ainda mais poderosa. Chama-se GPT-4o.

O fenómeno conhecido como “Porta do Inferno”, localizado na remota Sibéria, chamou a atenção não só dos entusiastas do cinema, mas também de biólogos e ecologistas. Esta situação resulta da crescente preocupação com o degelo do pergelissolo subterrâneo nos polos, um problema agravado pela descoberta de vírus antigos, alguns com 48.500 anos, reativados por este degelo. O que poderá implicar para a humanidade?

A Huawei criou um relógio bastante elegante, com sensores de qualidade e precisos, grande autonomia de bateria, funcionalidades interessantes e, além disso, a um preço que não passa despercebido. Sim, falamos do seu Watch GT 4. Portanto, deixamos hoje a nossa análise à versão de 41 mm deste poderoso smartwatch.

Há um cerca de um ano que a Google revelou pela primeira vez as bases para o Gemini, a IA nativa da gigante das pesquisas. Agora, a Google voltou a dar um passo de gigante e apresentou muitas novidades neste campo na sua I/O. Vamos conhecer todas as novidades que a Google já apresentou na I/O de 2024.

Foi a partir das suas instalações em Perafita, na periferia do Porto, que a Adamastor trabalhou no desenvolvimento do primeiro supercarro português. Conheça o FURIA.

Já nos habituámos aos smartwatches e às smartbands da Huawei pela sua estética e pela sua qualidade em vários campos. A marca tem aqui um foco grande e com o novo HUAWEI Watch Fit 3 isso volta a ser provado. Este smartwatch traz uma nova estética e promete mudar o mercado com toda a tecnologia que tem presente.

A SMIC, principal empresa chinesa do setor dos semicondutores, entrou pela primeira vez na lista das três principais fabricantes mundiais. Depois de ter divulgado os seus resultados trimestrais, a empresa fez valer a sua força no meio de uma tempestade de sanções dos EUA. Além disso, fontes coreanas afirmam que já tem o seu processador de 5nm pronto.

A inovação faz-se com novas ideias e tecnologias aplicadas, muitas vezes, a materiais bem tradicionais, a que os ancestrais já davam grande uso. O bambu é um desses exemplos. Com uma transmitância de 71,6%, o material transparente com base nesta planta aumentou a conversão de energia em 15% quando utilizado em células solares.

A Renault, na sua mais recente aposta de design e, sobretudo, na nomenclatura dos seus novos carros, inspirou-se nos ícones do passado que fizeram da marca uma das mais respeitadas do mercado automóvel. Com o Rafale, a empresa francesa volta a inspirar-se num ícone seu, mas com asas. Vamos conhecer o novo Renault Rafale com 300 cv e alma Alpine.

Esta pode ser a descoberta que poderá mudar a existência da vida humana nos próximos séculos. Os cientistas descobriram finalmente uma forma de descongelar tecido cerebral humano congelado sem o danificar. Num desenvolvimento inovador, os investigadores descobriram uma nova técnica que permite que o cérebro humano seja congelado e descongelado, mantendo a sua função normal.