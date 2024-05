Cientistas chineses utilizam o bambu para criar um vidro transparente e resistente ao fogo

A inovação faz-se com novas ideias e tecnologias aplicadas, muitas vezes, a materiais bem tradicionais, a que os ancestrais já davam grande uso. O bambu é um desses exemplos. Com uma transmitância de 71,6%, o material transparente com base nesta planta aumentou a conversão de energia em 15% quando utilizado em células solares.

Bambu transparente: sustentabilidade para o futuro da construção e energia solar

Num passo significativo em direção a materiais de construção mais sustentáveis e eficientes, uma equipa liderada pela Universidade Central Sul de Florestas e Tecnologia (CSUFT) desenvolveu um material transparente derivado do bambu natural.

Esta descoberta não só promete revolucionar o setor da construção como também melhorar a eficiência de dispositivos óticos, como as células solares.

Inovação em materiais: bambu transparente

Os professores Yiqiang Wu e Caichao Wan, juntamente com a sua equipa, conseguiram criar um bambu transparente que não é apenas esteticamente agradável, mas também funcionalmente superior.

Este material possui uma barreira retardadora de fogo de três camadas que reduz eficazmente a libertação de calor, retarda a propagação das chamas e limita a emissão de voláteis combustíveis, fumo tóxico e monóxido de carbono (CO).

Estas descobertas foram documentadas na revista Research.

Resistência ao fogo e eficiente transmissão de luz

O bambu tratado tem um tempo de ignição prolongado de 116 segundos, uma libertação total de calor de apenas 0,7 MJ/m², e uma produção total de fumo de 0,063 m².

Oferece também propriedades mecânicas robustas. Apresenta módulos de flexão e tração de 7,6 ± 1,3 GPa e 6,7 ± 1,1 GPa, respetivamente.

No que toca à transparência, os investigadores referem que oferece uma transparência de 71,6% e um valor de névoa de 96,7%, é ideal para aplicações que requerem controlo da luz.

Para além disso, quando utilizado como substrato para células solares de perovskite, o bambu transparente apresenta um aumento notável de 15,29% na eficiência de conversão de energia, demonstrando o seu potencial para melhorar significativamente a eficiência destas tecnologias energéticas.

Desafios? Ultrapassar as limitações do vidro tradicional

O vidro de sílica, apesar de ser um material transparente amplamente utilizado, enfrenta desafios como a sua fragilidade e alta densidade, bem como emissões significativas de CO2 e outros gases de efeito estufa durante o seu fabrico.

Em contraste, o bambu transparente não só resolve estes problemas como também oferece benefícios ambientais adicionais.

Na questão ambiental, o bambu regenera-se rapidamente, atingindo a maturidade em apenas 4 a 7 anos, e produz até quatro vezes mais material por hectare do que a floresta.

Estas características fazem dele um recurso renovável altamente eficiente e sustentável, especialmente em comparação com a madeira, cuja escassez global pode representar um desafio no futuro.

De acordo com o Professor Wan, o foco futuro incluirá o fabrico em larga escala e a multifuncionalização do bambu transparente.

Esta investigação poderá abrir novos caminhos para o desenvolvimento de vidros resistentes ao fogo e de dispositivos óticos mais eficientes e amigos do ambiente.

O bambu transparente não só é uma alternativa promissora ao vidro tradicional pelas suas características inovadoras e sustentáveis, como também representa um passo em frente no compromisso global com a ecologia e a sustentabilidade na indústria da construção e da energia solar.