Zigy, o microcarro elétrico de um lugar que quer acabar com o congestionamento nas cidades

Viajando um pouco pelas capitais da Europa, facilmente percebemos que está instalado o caos. Paris é a loucura, Roma conduz-se como se não houvesse amanhã, Londres, Madrid, Lisboa têm as vias permanentemente lotadas e sobrelotadas. O cenário não é melhor pelo resto do mundo. Solução? Bom, não há uma fórmula mágica, mas uma das políticas seguidas visa "castigar" carros de maiores dimensões. O Zigy, é um microcarro elétrico de um lugar que quer acabar com o congestionamento nas grandes cidades.

Elétricos e pequenos para as grandes cidades

Num mundo em que o congestionamento urbano e a sustentabilidade são preocupações crescentes, a colaboração entre o designer de mobilidade italiano Andrea Mocellin e a consultora de engenharia Dexet Technologies apresenta uma solução inovadora: o Zigy.

Falamos de um microcarro elétrico para uma só pessoa que é proposto como uma alternativa eficiente e amiga do ambiente para a mobilidade urbana.

Origem do projeto: A inspiração por detrás do Zigy

O Zigy nasceu da observação das ruas congestionadas e estreitas de Londres, onde os grandes SUV transportam frequentemente apenas uma pessoa. Com este problema em mente, a Mocellin e a Dexet Technologies conceberam um veículo compacto, com emissões zero, ideal para as deslocações urbanas.

Este projeto ainda se encontra na fase de viabilidade, estando a equipa à procura de parceiros industriais para levar o conceito à fase de protótipo e mais além.

O Zigy destina-se a uma utilização privada, bem como a modelos de aluguer e de exploração de frotas. Está também a ser considerada uma futura versão para transporte comercial de mercadorias.

Especificações técnicas

Comprimento : 1,95 metros

: 1,95 metros Distância entre eixos : 1,59 metros

: 1,59 metros Largura : 1,1 metros

: 1,1 metros Altura : 1,6 metros

: 1,6 metros Peso: 353 kg

Eficiência aerodinâmica

Os projetistas realizaram simulações aerodinâmicas digitais e reivindicam um coeficiente de resistência de aproximadamente 0,35, o que melhora a autonomia em 25% em comparação com concorrentes semelhantes.

O Zigy é construído sobre um chassis modular de compósito termoplástico, com fibra de carbono reciclada e fibras naturais não especificadas, tanto no interior como no exterior do veículo.

Manobrabilidade e capacidade de carga

Raio de viragem : 7 metros

: 7 metros Capacidade da bagageira : 30 litros

: 30 litros Motor e desempenho Potência máxima do motor : 12 kW (com picos até 21 kW) Binário máximo : 135 Nm Velocidade máxima : 77 km/h Autonomia da bateria: 160 km por carga



O Zigy foi concebido para acomodar uma única pessoa, que acede ao veículo através de uma única porta.

As imagens renderizadas mostram um controlo do tipo moto, embora as especificações mencionem um volante, que será definido na fase de protótipo.

Futuro e produção

Embora ainda não existam planos de produção concretos, o sucesso da primeira colaboração entre a Mocellin e a Dexet Technologies sugere que o Zigy poderá chegar às ruas europeias como um veículo L7e (ou LSV nos EUA) num futuro próximo.

Este tipo de projeto poderá ser uma solução para muito do constrangimento nas estradas e também no que toca ao estacionamento (cada vez mais caótico).