Microsoft Defender será instalado no Windows sem utilizadores aceitarem

A Microsoft tem por hábito tentar controlar o software presente no Windows e assim garantir algumas soluções que nem todos querem. Um novo caso parece estar agora a acontecer, com mais uma app a ser instalada. Falamos do Microsoft Defender, que está a ser instalado no Windows sem os utilizadores quererem.

Com o Windows 10 a Microsoft passou a incluir uma solução de segurança no seu sistema operativo. O conhecido Windows Security, nome recente que a solução recebeu, dá aos utilizadores a segurança e a proteção necessária.

Agora, e do que a própria Microsoft revelou, irá instalar mais uma proteção, sem que ninguém tenha pedido. Falamos do Microsoft Defender, que faz parte do pacote Microsoft 365 e que será assim imposto aos utilizadores do Windows, mesmo com o Windows Security presente.

Esta novidade, que muitos certamente não queriam, está a chegar por email aos utilizadores que têm o Office 365 subscrito. Do que revelam, este será adicionado de forma automática ao Windows 10 ou Windows 11 durante uma atualização das apps do Microsoft 365. Os utilizadores devem procurar a novidade e ativar as suas proteções.

Do que revela a Microsoft, esta nova app irá complementar a proteção que oferece aos utilizadores do Windows. A gigante do software mostra num documento publicado que esta união poderá ajudar os utilizadores, mas mostra também que a instalação será feita de forma automática e sem controlo dos utilizadores.

Huh? I don't remember installing you pic.twitter.com/FrL56ZlD6I — Xeno (@XenoPanther) February 24, 2023

Os relatos que têm surgido mostram que este processo já foi iniciado e que muitos utilizadores ficam admirados ao ver o Microsoft Defender instalado. A piorar a situação, há informações que mesmo depois de removida, esta solução de segurança volta a ser instalada no sistema automaticamente.

A Microsoft parece estar novamente a tentar controlar o software que o Windows tem presente, passando por cima dos utilizadores. Neste caso é o Microsoft Defender, que vai complementar o Windows Security, mesmo que muitos dispensem esta combinação de soluções de segurança.