Para lá dos novos Xiaomi 13, a esperava-se também uma outra novidade no evento de ontem da marca. Falamos da MIUI 14, que ainda não tinha sido revelada na sua forma global. Esse momento aconteceu e a Xiaomi revelou que smartphones recebem já a nova versão. Saiba quais são estes modelos.

O dia de ontem foi importante para a Xiaomi. A marca revelou os seus mais recentes smartphones, que querem conquistar várias áreas do mercado. Os argumentos são fortes e a parceria com a Leica traz a certeza de uma qualidade elevada na fotografia.

Claro que com estes novos Xiaomi 13, a marca aproveitou e trouxe uma das novidades mais esperadas. Falamos da MIUI 13, que traz a mais recente versão do Android para estes smartphones. Esta era já conhecida, mas agora chega na sua versão Global e acessível a todos.

