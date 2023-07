Desenvolva os seus conhecimentos na área da Multimédia

A área da Multimédia é um campo fascinante e em constante evolução, onde a tecnologia, criatividade e comunicação se encontram para criar experiências únicas e envolventes. Desde a combinação de elementos visuais e sonoros até à interatividade digital, a Multimédia desempenha um papel fundamental na nossa sociedade cada vez mais digitalizada. Conheça a resposta do ISTEC Lisboa para desenvolver a sua formação nesta área.

No ISTEC Lisboa - Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa -, encontra os seguintes cursos na área da Multimédia:

Curso Técnico Superior Profissional em Design e Multimédia;

Curso Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de Produtos Multimédia;

Licenciatura em Engenharia Multimédia.

Os cursos de Multimédia no ISTEC Lisboa oferecem uma forte componente técnica e tecnológica. Os alunos têm a oportunidade de adquirir vastos conhecimentos técnicos atuais, inovadores e criativos, abrangendo várias unidades curriculares, como design de interfaces, programação, animação, multimédia interativa e jogos e realidade virtual.

O ISTEC Lisboa investe fortemente numa infraestrutura e recursos tecnológicos de ponta, os alunos têm acesso a laboratórios equipados com as mais recentes tecnologias e softwares, permitindo-lhes desenvolver skills na criação de projetos inovadores, são exemplo disso o Laboratório de Som, o Laboratório de Cinema e Televisão Interativa e mais recentemente o FabLab ISTEC.

Os cursos de Multimédia no ISTEC Lisboa são altamente valorizados pelo mercado de trabalho, pois fornecem competências especializadas e práticas, tornando os graduados aptos a desempenhar funções tecnologicamente específicas nas empresas.

Através das parcerias que o ISTEC Lisboa realiza com empresas e organizações da indústria multimédia, o que traz diversas vantagens para os alunos, tais como oportunidade de participarem em estágios, projetos de colaboração, nacionais e internacionais e workshops práticos, ganhando assim experiência real de trabalho e criando conexões importantes com profissionais do setor.

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) oferecem uma formação prática e profissionalizante, com docentes experientes, infraestrutura tecnológica avançada e oportunidades de rápida inserção no mercado de trabalho.

Os alunos adquirem competências altamente relevantes para serem protagonistas de uma transição digital. A possibilidade de progredir os seus estudos de forma direta para a Licenciatura em Engenharia Multimédia é uma das vantagens no ingresso dos CTeSP´s, ampliando assim as oportunidades académicas dos alunos.

A Licenciatura em Engenharia Multimédia, alvo de uma reestruturação profunda no ano letivo 2021/2022, contempla agora unidades curriculares com conteúdos programáticos atuais e em linha com o mercado de trabalho, são exemplo disso o Design Gráfico, Laboratório de Fotografia, Computação Gráfica, Criatividade e Ergonomia em Multimédia, Laboratório de Vídeo, Laboratório de Som, Jogos e Realidade Virtual.

Surge, também a possibilidade de o aluno realizar um estágio curricular no último ano da licenciatura, uma excelente forma de aplicar os conhecimentos e competências adquiridas ao longo da sua Licenciatura.

Pode ver todas as informações sobre os cursos aqui, sendo que as candidaturas estão abertas e a decorrer.

O ISTEC Lisboa tem ainda em funcionamento Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Licenciaturas, Mestrado e Pós-Graduação, todos eles na área das tecnologias.