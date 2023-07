NASA apresentou os novos veículos elétricos que transportarão a sua tripulação Artemis

A NASA tem alguns ícones que fazem parte da história da conquista espacial. Por exemplo, as Astrovans que transportaram os astronautas para as conquistas na Lua, ou até mesmo mais recentemente os Model X da Tesla que levaram os ocupantes do primeiro voo oficial da Crew Dragon até ao Pad 39A. Agora é a vez dos veículos elétricos Canoo.

Canoo ficará ligada à nova conquista espacial da NASA

A NASA recebeu há dias os novos transportes para a tripulação: uma pequena frota de três carrinhas totalmente elétricas, "especialmente concebidas" pela empresa Canoo, que transportarão a tripulação Artemis, o pessoal de apoio e o equipamento para a plataforma de lançamento no Centro Espacial John F. Kennedy, na Florida.

A agência espacial norte-americana também utilizará a nova frota para exercícios de treino dos astronautas antes da missão Artemis II, planeada para o próximo ano - uma espécie de teste que levará os astronautas à Lua e vice-versa.

Seria a primeira missão tripulada a sair da órbita baixa da Terra desde 1972. Se tudo correr bem, a Artemis III seguir-se-á com um lançamento em 2025, com o objetivo de colocar uma tripulação na superfície da Lua.

A Canoo estava alegadamente com problemas em angariar financiamento no ano passado, mas parece ter sido salva por alguns contratos importantes. No final do ano, a Walmart deu um empurrãozinho à empresa ao encomendar 4500 veículos de entrega. Também no ano passado, a empresa entregou uma versão modificada do seu protótipo de camioneta ao exército dos EUA, denominada Veículo Tático Ligeiro.

A NASA afirma que a sua equipa criativa, que incluía o diretor de lançamento da Artemis e representantes do Gabinete de Astronautas do Centro Espacial Johnson, sediado em Houston, contribuiu para as marcas e cores interiores e exteriores das carrinhas.

Este será mais um icónico veículo que se junta a outros igualmente icónicos e que marcaram uma era.