Microsoft diz que 10 anos é tempo suficiente para a Sony criar o seu Call of Duty

A compra da criadora de jogos Activision Blizzard é um dos assuntos que mais polémica tem causado no mundo gaming. A Microsoft bem tenta diminuir as preocupações das marcas rivais devido a esta compra ao dar garantias de que os jogos vão permanecer nas outras plataformas, mas parece que tal está complicado. E agora a empresa de Redmond diz que 10 anos é tempo suficiente para que a Sony crie o seu próprio Call of Duty.

Microsoft diz que 10 anos é suficiente para a Sony criar o seu CoD

Volta e meia lá surgem novidades sobre a compra da Activision Blizzard. E isto acontece porque marcas como a Sony não querem que a aquisição da gigante dos jogos possa levar o título a tornar-se num exclusivo da Xbox, deixando assim de estar disponível noutras plataformas, como a PlayStation 5.

A Microsoft tem-se esforçado para garantir que tal não vai acontecer, tendo mesmo criado contratos com a Sony, Nintendo, Nvidia, entre outros, mas parece que as ideias para reforçar essa mesma garantia já começam a escassear. Desta forma, agora a Microsoft deixou claro para a Sony ao dizer que em 10 anos a rival deverá conseguir criar o seu próprio Call of Duty.

De acordo com as informações, as declarações foram deixadas pela empresa da Xbox à Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA), dizendo que um período de 10 anos é tempo suficiente para que a empresa da PlayStation consiga desenvolver uma alternativa ao CoD.

Portanto, depois de várias garantias, desta vez a Microsoft deixa claro que, pelo menos durante 10 anos, este e outros jogos populares da criadora vão manter-se nas restantes plataformas. Depois disso, o jogo continuará a poder ser jogado fora da Xbox, mas essas consolas já não vão receber novas edições e versões destes jogos.

As entidades reguladoras dos EUA, Reino Unido e Europa ainda não se pronunciaram sobre o veredicto acerca desta compra, mas certamente que em breve teremos essa mesma apreciação. E, nessa altura, saberemos o rumo da compra da Activision Blizzard pela Microsoft.