Segurança Social Direta: Atualize os dados para receber os 30€/mês

O Governo anunciou recentemente uma bateria de apoios às famílias vulneráveis face ao momento que se vive. IVA zero no cabaz de bens de primeira necessidade, apoio à produção agrícola, apoio às famílias mais vulneráveis, etc. No caso dos pagamentos da Segurança Social, é fundamental que atualize os seus dados na Segurança Social Direta.

A ministra Ana Mendes Godinho pediu recentemente que atualizem os dados na plataforma da Segurança Social Direta pois o pagamento dos apoios às famílias mais vulneráveis é realizado através de transferência bancária. O pagamento dos valores será feito por trimestre. Também Sandra Araújo, coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, reforçou o apelo em entrevista na SIC Notícias, considerando que este procedimento é fundamental.

De relembrar que na área social o Governo vai dar um novo apoio mensal de 30 euros às famílias mais vulneráveis, com majoração de 15 euros por criança, para compensar a subida do custo de vida.

Esta medida vai abranger cerca de três milhões de pessoas, com mais de um milhão de agregados familiares a serem beneficiados. O pagamento será automático e feito de forma trimestral com base nos dados disponíveis na Segurança Social Direta.

Como alterar o IBAN no portal da Segurança Social?

#1 - Aceder ao site da Segurança Social Direta

#2 - Iniciar sessão com o número da segurança social e a respetiva palavra-passe

#3 - Aceder ao menu " Perfil " e depois carregar em Dados Pessoais

" e depois carregar em #4 - Selecionar "Atualizar Contactos" e atualizar o e-mail

#5 - Para o IBAN deve ir a Conta-Corrente e depois Conta bancária (Ou então no menu Perfil)

#6 - Depois é só alterar o IBAN ou indicar um novo.

Os apoios vão, assim, ser depositados diretamente na conta bancária dos contribuintes.

Quem tem direito ao novo apoio do Governo?

Todas as famílias que têm tarifa social de energia são elegíveis para este apoio, tal como as pessoas com complemento solidário para idosos, com rendimento social de inserção, com complemento da prestação social de inclusão, pensão social de velhice, com pensão social de invalidez, com o subsídio de desemprego e também com abono de família com 1º e 2º escalão.