Burger King quer ser mais verde e planeia uma frota livre de emissões até 2030

As gigantes da fast food também estão a caminhar no sentido de responder à crescente preocupação com o meio ambiente, dentro daquilo que lhes é possível e favorável. O Burger King, especificamente, está a planear que a sua frota norte-americana seja livre de emissões até 2030.

Os carros elétricos têm sido tema constante e sê-lo-ão nos próximos tempos, na medida em que são apontados como a alternativa mais viável aos automóveis com motor de combustão. O objetivo passa, essencialmente, pela redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Na sequência da crescente preocupação com questões relacionadas com a preservação do meio ambiente, o Burger King, que é uma das mais populares cadeias de fast food, também decidiu agir, por meio da sua frota norte-americana.

A gigante da fast food diz que introduzir uma frota 100% elétrica, na América do Norte, aproximá-la-á do grande objetivo de se tornar mais "verde" até 2030. O plano para o lançamento dos carros neutros em emissões inclui a adoção de veículos totalmente elétricos, até 2030, em 16 estados.

O entusiasmo da marca pelo objetivo, combinado com a capacidade de resposta e parceria ativa da equipa, permitiu-nos mobilizar a aquisição de veículos e instalações de infraestruturas de carregamento a uma velocidade recorde - tornando este o nosso programa de lançamento mais rápido em todo o país até à data.

Disse o chefe comercial da Element Fleet Management, David Madrigal, segundo o Electrek.

Apesar de se tratar de uma cadeia de refeições rápidas e altamente processadas, segundo o Tech Times, o Burger King está empenhado na transição para uma atividade mais amiga do planeta. Nomeadamente, através da reciclagem de embalagens e dos planos para diminuir os resíduos.