Quer queira quer não, os carros elétricos dominarão a Europa até 2035

As opiniões sobre a proibição das vendas de carros novos com motores de combustão a partir de 2035 estão divididas na Europa. Apesar desta medida ter sido rejeitada pela Alemanha e Itália, e ter levado a soluções alternativas como a promoção de combustíveis sintéticos, de acordo com os dados, poucos carros com motor de combustão serão vendidos na Europa até 2035.

Carros elétricos dominarão as vendas já em 2030

Contrariamente ao que maior parte dos nossos leitores acham, e de acordo com o principal fornecedor de dados e análises da indústria energética Enverus, os automóveis elétricos e os comerciais ligeiros representarão 65% das novas vendas mundiais até 2030, e ocuparão 85% do mercado até 2035.

Se confirmado, e com base em dados de vendas de 2022, isto significa que dos 11,2 milhões de automóveis registados na Europa no ano passado, os modelos a diesel, gasolina, híbridos e híbridos plug-in terão vendas de apenas 1,6 milhões de unidades nesse ano e uma quota de apenas 15%.

Um relatório prevê também que a mudança para veículos eléctricos terá um impacto no consumo de petróleo, e se as previsões de implantação forem confirmadas, 2,7 milhões de barris de petróleo por dia deixarão de ser consumidos até 2030, e 5,2 milhões até 2035.

O preço do lítio, uma das questões chave

Entre as razões de otimismo está a questão do custo dos materiais que vão para a construção de motores elétricos e baterias. Esta semana assistimos ao colapso do preço do lítio, no calor do aumento constante da produção. Isto é semelhante a outros componentes como o cobalto e o cobre, empurrados para baixo por alternativas novas e mais baratas, como as baterias LFP ou de sódio, que estão a ajudar a baixar os preços de produção de eletricidade.

Globalmente, os veículos eléctricos representaram cerca de 10% das novas vendas em 2022, de acordo com a Enverus. Nos EUA, quase 6% das novas vendas foram de veículos elétricos, contra 3,2% em 2021.

O mercado com o maior crescimento projetado

Na Europa, até 2022, os automóveis elétricos terão ocupado 12,1% da quota de mercado total entre os 27 países contados pela ACEA. Isto comparado com 9,1% em 2021, e 1,9% em 2019.

A China, por outro lado, está a avançar a um ritmo diferente e já voa com números avassaladores. Em Fevereiro, 438 mil automóveis elétricos e híbridos plug-in foram registados no mercado chinês. Isto traduz-se num crescimento de 59%, com vendas acumuladas nos dois primeiros meses do ano de 770 mil unidades.

A conversa sobre combustíveis sintéticos e a luta contra a proibição das vendas de modelos de combustão em 2035 começa a não ser discutível. O mercado está a mudar para uma tecnologia única. E aqueles que resistem à mudança serão simplesmente deixados para trás económica e industrialmente.

