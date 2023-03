Combustíveis: Muita atenção quando for atestar o depósito

O que se passa com os combustíveis? Costuma-se diz que vivemos num mundo não muito sério e às vezes há razões para tal. No entanto, há serviços que é raro desconfiarmos, mas também têm acontecido situações que nos quase obrigam a pensar o contrário. Se for atestar o depósito muita atenção... leia este artigo.

Combustíveis: Bomba da Galp em Braga começava nos 80 cêntimos

Duas das sete gasolineiras que estão a braços com ações populares nos tribunais portugueses estão no Minho, e logo em zonas de grande afluência da população, como são o caso das cidades de Braga e de Guimarães. Ambas são acusadas de crimes de especulação, recaindo ainda a suspeita de falsificação de notação técnica no posto de combustível de Braga, revela o jornal Ominho.

Na prática, a bomba da Galp em Braga começava nos 80 cêntimos e a do Intermarché Guimarães não reduzia imposto.

“Estas ações estão ligadas a uma adulteração da forma como era medido o abastecimento, por exemplo, em vez do contador começar no zero começava a contar nos 80 cêntimos”, afirma em declarações à CNN Portugal. A mesma situação aconteceu numa Galp de Viseu e numa BP em Vila Real.

Revale o jornal que no total, são sete gasolineiras nas barras dos tribunais. Para além do contador que não começa onde devia, há também quem tenha adulterado o imposto sobre o combustível. Ao todo, são mais de “mil milhões de euros” em danos a consumidores.