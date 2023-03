EUA processa famosos por contribuirem para as fraudes com criptomoedas

As criptomoedas dispensam apresentações e, embora já tenham sido mais populares, continuam a marcar algumas notícias do ramo tecnológico. Mas este é um mercado instável que pode causar alguns dissabores, sobretudo aos menos experientes e menos informados. Nesse sentido, informações recentes indicam que os Estados Unidos da América estão a processar algumas pessoas famosas por promoverem tokens e criptomoedas, contribuindo assim para os golpes no mercado.

EUA processam famosos por promoção de criptomoedas

De acordo com as últimas informações, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está a processar várias celebridades por estas promoverem tokens e criptomoedas, contribuindo desta forma para a existência de golpes e fraudes no mercado. O comunicado oficial refere vários nomes alvos deste processo, onde se encontra a famosa atriz Lindsay Lohan.

Como sabemos, o mundo das moedas digitais acaba por ser apelativo, especialmente para quem se deixa levar pela teoria de que é dinheiro fácil e sem grande esforço. Mas a história já mostrou que, exatamente por ser um setor volátil, a valorização das criptomoedas não é estável e a situação pode passar de muito boa a péssima. Desta forma, por ser com alguma facilidade que as pessoas entram e investem neste mercado, é fundamental que haja especial cuidado e conhecimento sobre este mundo.

Assim, Justin Sun, fundador da rede Tron, é um dos principais processador pela entidade norte-americana. A acusação acusa Sun de ter manipulado o mercado de tokens e criptomoedas de forma fraudulenta. Sun é ainda processado por ter realizado mais de 600.000 operações de lavagem de Tronix (TRX), uma atividade que lhe terá rendido entre 4 a 7 milhões de dólares por dia.

Os outros nomes que constam na lista de acusados pelo SEC por promoverem ilegalmente TRX e/ou BTT sem revelarem que foram compensados por isso e o valor de sua compensação, são:

Lindsay Lohan (Atriz)

Jake Paul (Youtuber)

DeAndre Cortez Way (Soulja Boy)

Austin Mahone

Michele Mason (Kendra Lust)

Miles Parks McCollum (Lil Yachty)

Shaffer Smith (Ne-Yo)

Aliaune Thiam (Akon)

Para se verem livres da acusação, estas 8 celebridades devem pagar uma multa. Até ao momento, as informações indicam que 6 delas já pagaram um total de 400.000 dólares.