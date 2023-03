Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como remover esta app da Xiaomi que chegou com a MIUI 14?

Bom dia. Tenho um Xiaomi Redmi Note 10 Pro e recebi há pouco tempo a atualização da Miui 14 só que houve a instalação de uma app mais concretamente o centro de jogos da xiaomi que nem sequer dá para desinstalar. Acho uma app totalmente desnecessária visto que se eu quiser jogar uso o Google play jogos. Preciso de ajuda para resolver esta situação. Obrigado. Tiago Peloiro

Resposta:

Tiago,

Essa é uma app que, como disse, não pode ser removida. Faz parte do pacote de extras que a Xiaomi coloca nos seus smartphones, mas com uma utilização facultativa.

Dito isto, e uma vez que não faz uso desta, o que recomendamos é que simplesmente a ignore e não a lance para a sua utilização.

Avaliámos essa app e esta ocupa apenas 160 kb e não tem nenhum dado acumulado ou sequer se lança no arranque do smartphone.

Como referimos, ignore a app e usa a alternativa da Google como referiu.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo manter a segurança nos meus smartphones?

Bom dia, Tal como muita gente, utilizo a tecnologia dos smartphones para quase tudo: pagamentos NFC, criação de cartões, aceder e operar nas contas bancárias, wallets, etc. Estando o mundo a ficar cada vez mais digital, infelizmente não experienciamos apenas as coisas boas disso. Estamos também sujeitos, cada vez mais, aos perigos do cibercrime. Penso que o meu Samsung A12 já tem alguma proteção de origem, mas não sei até que ponto é fiável. O mesmo se aplica ao Xiaomi redmi note 9 da minha mulher. Gostaria de saber a vossa opinião sobre os passos que devo tomar para os tornar seguros.

Muito obrigado. Cumprimentos, João Rodrigues

Resposta:

João,

Há algumas medidas que pode tomar para se proteger quer na parte financeira das apps de um smartphone, quer nos dados que tem ali presentes e que são para manter protegidos.

Estas são simples e garantem que apenas o utilizador tenha acesso aos seus dados, mas requer alguma atenção constante para não ser enganado e acabar por revelar mais do que pretende.

A primeira é que tenha SEMPRE ativo o bloqueio do seu smartphone e que para reverter esse processo seja exigido ou a leitura da sua impressão digital, um pin ou uma sequência.

O mesmo deverá ser aplicado nas apps de acesso aos bancos ou a pagamentos. Sem essa confirmação não deverá ser realizado qualquer pagamento ou sequer aceder à app.

Esta medida poderá ser aplicada também a outras apps que suportem esta autenticação adicional. Em casos limite, pode ativar a autenticação de 2 fatores recorrendo a uma app terceira, de uma fonte confiável.

Quanto à segurança dos seus dados, importa ter atenção em primeiro lugar às apps que instala. Deverá sempre vir de uma fonte confiável como a Play Store da Google.

Simultaneamente, escolha as apps que lhe pareçam mais confiáveis, resistindo à tentação de ter as que prometem muito e que, na verdade, podem apenas estar a abrir caminho para roubar dados no smartphone.

Por fim, tenha sempre alguma desconfiança no comportamento do smartphone. Se este se começar a mostrar mais lento sem razão aparente, deverá procurar perceber se está tudo como deveria.

[Respondido por Pedro Simões]

Onde consigo encontrar uma alternativa para esta app do iPhone?

Olá Pplware, Sou utilizador há já alguns anos da app (paga) "Copied" no meu iPhone X. Acontece que, desde algum tempo a esta parte, a mesma já perdeu o suporte e, embora funcione, apresenta algumas falhas que provavelmente estão relacionados com o evoluir das versões do iOS que entretanto foram instaladas na forma de atualizações do iOS. Posto isto, gostaria de pedir o vosso apoio no sentido de, caso possível, me indicarem alguma(s) alternativa(s). Já conheço a app "Paste" que, parece-me, é a única na AppStore que, pelo que vi, vai além da equivalência da app que uso. No entanto, o custo da desta é demasiado alto para mim, além de ser inviável estar a pagar uma assinatura para este fim. De referir que o objetivo é adquirir uma app que, aquando da leitura de texto no browser e de forma rápida (através do menu Partilhar, por exemplo), salve os segmentos de texto selecionados em forma de excertos individualizados e que posteriormente, na app, podem ser categorizados e facilmente exportados. Obrigado Nuno Costa

Resposta:

Nuno,

A app que pretende, embora refira um comportamento específico (que pode ser difícil encontrar), é extremamente semelhante a um Clipboard Manager, ou de forma mais conhecida, área de transferência. Isso poderá tornar mais fácil a pesquisa de uma solução, porque uma app dessas adapta-se facilmente ao que pretende.

Fiquei confuso acerca da app Pasta que referiu. Parece que o preço ronda os 2€, algo completamente habitual no preço das apps.

Seja como for, deixo algumas apps que pode explorar:

Outra encontrará, pesquisando por “clipboard manager” ou algo semelhante.

[Respondido por Hugo Cura]

O que acontece nos serviços se apagar a conta de email?

Boa tarde, não sei se este é o e-mail mais indicado para fazer uma pergunta sobre informática. Queria saber se eu apagar o meu e-mail do Outlook para sempre, o que acontece às contas associadas a esse e-mail? Obrigado! Rodrigo Simão

Resposta:

Rodrigo,

Se entendemos bem a sua questão, pergunta o que acontece às contas de serviços da Internet onde tem a sua conta de email registada.

A resposta é simples, mas, na verdade, depende sempre do próprio serviço. Cada um sabe o que fará às contas após estarem algum tempo sem utilização.

As que resolverem limpar utilizadores, vão simplesmente eliminar os seus dados e com eles a sua conta de email irá também ser apagada.

Os que não fizerem esse controlo, vão apenas acumular informação de forma eterna. Naturalmente que esta será desnecessária.

Algo que deverá saber é que será impossível comunicar com o email registado, uma vez que este foi eliminado e fica inacessível.

Se porventura quiser retornar a usar os serviços, poderá usar o endereço de email e terá mesmo de saber a password, uma vez que a recuperação será impossível, por não ter o email ativo.

[Respondido por Pedro Simões]

Como configurar a impressora para usar no PC e no smartphone?

Boa noite, Tenho uma questão sendo que é a minha impressora WiFi, neste caso o modelo Epson em questão gostaria de a conectar via wi-fi de forma a que pudesse imprimir pelo PC Windows 11 e pelo smartphone Android/IOS. Existe a ligação ao WiFi por cabo via PC e WiFi WPS sendo que esta acarreta bastantes riscos de segurança a minha questão é: Se fizer a conexão por cabo ao Wifi colocando a senha do mesmo, consigo imprimir também de outros dispositivos ligados há rede, ou fica limitada apenas ao PC? Obrigado Cumprimentos, Marta Brandão

Resposta:

Marta,

Para poder imprimir no seu smartphone, a sua impressora terá de estar ligada diretamente à rede de casa, quer seja por WiFi, quer seja por cabo (mas não via PC).

Assim, e do que descreveu, a sua única solução é mesmo ligar via WiFi e assim ter a partilha da impressora acessível a todos os equipamentos que estiverem ligados à sua rede.

Quanto à questão da segurança, esta será a mesma que os restantes equipamentos têm ao ligar-se à sua rede, ou seja, deverá estar protegida e apenas acessível a quem estiver na rede, que a Marta controla certamente.

[Respondido por Pedro Simões]

