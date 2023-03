OnePlus e OPPO estarão de saída da Europa?

As notícias de hoje dão como certa a saída a OnePlus e da OPPO da Europa, ou pelo menos de alguns países, devido às fracas margens de lucro nas regiões e aos custos de operação que têm crescido.

Foi o site chinês 36Krypton que avançou com a notícia de que a OPPO estaria de saída de alguns países da Europa, devido à fraca prestação nesses mercados, onde os lucros são cada vez menos e existe elevados custos de operação. A Counterpoint avança ainda que o ano de 2022 foi desastroso para a OPPO, com uma queda nas vendas de 39% no último trimestre desse ano.

Depois desta notícia, várias publicações surgiram dando indicação de que também outras empresas do grupo poderiam estar a seguir o mesmo caminho, nomeadamente a OnePlus e Realme. O leaker Max Jambor veio confirmar a notícia dizendo que a OPPO e a OnePlus iriam sair dos mercados da Alemanha, França, Reino Unido e Países Baixos.

A OnePlus, em declaração ao site Android Authority referiu que:

A OnePlus não sairá da Europa nem do Reino Unido e mantém operações estáveis ​​nos mercados locais. A OnePlus continuará a investir na Europa e a fornecer produtos e soluções mais inovadores para seus utilizadores.

Depois de um pedido de resposta, a OPPO disse ao Pplware que:

A OPPO e a OnePlus estão empenhadas em todos os mercados europeus existentes. Tivemos um grande início de 2023 com o lançamento bem-sucedido de vários produtos na Europa e temos uma linha de futuros produtos para o resto do ano. Como sempre, a OPPO e a OnePlus continuarão a fornecer os produtos mais inovadores e o melhor serviço aos utilizadores.

Perante os argumentos apresentados, sem grande fundamento, e olhando para os recentes lançamentos das duas empresas na Europa, incluindo a participação na feita MWC que aconteceu no mês passado em Barcelona, torna-se difícil explicar estas notícias de saídas "repentinas".