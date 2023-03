Grupo de hackers russo NoName bloqueiam site do Parlamento francês

Desde o primeiro momento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia que se tem referido que esta é uma guerra híbrida. No terreno tem acontecido o que todos temos assistido e o número de mortos não para de aumentar. Mas a guerra tem também forte impacto no digital. Recentemente, hackers russos bloquearam a página de Internet do Parlamento francês. Saiba a razão.

Grupo de hackers pró-russos NoName057(16)..

A página de Internet da Assembleia Nacional Francesa está bloqueada desde esta manhã devido a um ataque reivindicado pelo grupo de piratas informáticos pró-Rússia NoName, em resposta ao apoio da França à Ucrânia, segundo revela a Lusa.

Quem tenta aceder à página em questão recebe a indicação de que está "em manutenção" devido a ter sido alvo de um ataque de DoS, ou seja, negação de serviço. A negação de serviço é um tipo de ataque que visa o esgotamento dos recursos informáticos do alvo com o objetivo de o degradar ou tornar indisponível (ex. o envio de um número elevado de pedidos para página web).

O ataque informático já foi reivindicado pelo grupo de hackers pró-russos NoName057(16), que numa mensagem na rede social Telegram justificou o ato pelo apoio que a França tem dado à resistência ucraniana perante a invasão russa.

O grupo NoName é um dos cerca de 80 movimentos de hackers pró-Rússia que visam instituições em países que apoiam a Ucrânia, incluindo países da Europa Ocidental, explicou Nicolas Quintin, analista-chefe da equipa de análise de ameaças da organização Thales, que reúne cerca de 50 especialistas em todo o mundo, revela a Lusa.

A França sofreu vários destes ataques recentemente: na semana passada, os hackers bloquearam a página de Internet Aeroportos de Paris e a página da Direção-Geral de Segurança Interna.

O grupo de hackers NoName apareceu em março de 2022 realiza normalmente ataques de “negação de serviço”, um modelo básico de ataques cibernéticos.