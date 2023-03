Apple tem nova patente de sistema avançado de luz de curva para seu carro

A Apple conta já com cerca de 150 patentes registadas e relacionadas com o desenvolvimento do seu carro, apelidado Projeto Titan. O mais recente publicado na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) está relacionado com faróis de curva.

Os engenheiros da Apple criaram um sistema inteligente, talvez um pouco exagerado, que tornaria a visibilidade à volta do carro muito melhor e também traria melhorias aos recursos de luz nas curvas.

Os faróis, segundo é descrito na patente, consistem num único alojamento com duas fontes de luz. O primeiro fornece os dois modos padrão de máximos e médios, enquanto o segundo é designado para a luz de curva.

A patente também menciona a possibilidade de um obturador adicional que bloquearia uma parte da luz emitida pela primeira fonte de luz no modo médios e, se o modo de máximos estiver ativo, a luz de canto será removida da lente. O obturador também pode ser usado para cortar e distinguir a luz de curva do farol baixo padrão.

Um segundo refletor é colocado atrás da segunda fonte de luz para iluminar o exterior do veículo. Para maior luminosidade, a patente mostra fontes de luz adicionais posicionadas ao redor da lente de projeção. De fato, o sistema pode usar as duas principais fontes de luz para a emitir através de uma lente central.

A projeção da luz de canto no veículo ajudará o motorista a ver o lado da estrada, a estrada e os objetos posicionados na lateral do veículo. A luz de curva também pode acender ao fazer uma curva, ao sair de um estacionamento em condições de pouca luz ou ao mudar de faixa numa estrada.