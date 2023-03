DualSense Edge, a evolução lógica do comando da Playstation 5

Foi no mês passado que a Sony lançou o DualSense Edge, aquele que representa o próximo passo evolutivo do comando original da Playstation 5. O Pplware tem vindo a experimentar esta nova adição à família Playstation e o que temos a dizer... bem, venham daí e leiam.

Tal como já aconteceu no passado e por várias ocasiões, tenha sido com Playstation anteriores ou com outros players do mercado, a Sony decidiu lançar uma versão premium para o seu comando tradicional da Playstation 5, o DualSense.

Desta forma, nasceu o DualSense Edge, o comando que claramente representa uma evolução natural e lógica do DualSense, apresentando muitas e boas novidades, capazes de alegrar os mais exigentes dos jogadores.

Começando pelo mais imediato, visualmente o DualSense Edge é muito semelhante (na sua forma original) ao seu antecessor. Digo, na sua forma original, pois o Edge tem uma forte capacidade de personalização que o pode transfigurar bastante.

Desde os analógicos e os seus próprios sticks, passando pela "capa" onde se encontram encaixados os botões ou mesmo pelos próprios gatilhos traseiros, existem várias opções de personalização que, tanto são estéticas como funcionais.

Seja como for, o DualSense Edge é muito parecido (à primeira vista) com o DualSense tradicional. Apresenta um formato e dimensões idênticas às do comando original. Visualmente a primeira diferença passa pelo facto do painel frontal e pelo touchpad serem completamente pretos. Também os botões são todos pretos dando ao Edge uma aparência um pouco mais agressiva.

Existem ainda alguns outros pormenores que se revelam imediatamente. Por exemplo, o peso do Edge é ligeiramente superior. No entanto, não é uma diferença de peso que afete a jogabilidade ou o seu manuseio. É um comando perfeitamente manuseável.

Algo que se nota de imediato, no decorrer dos primeiros usos do Edge é que os seus botões apresentam-se um pouco mais suaves comparativamente ao DualSense tradicional.

Um dos aspetos que mais tem afetado os jogadores de consolas e que mais irrita quem padece desses problemas, é aquilo a que se chama o Stick Drift. Por outras palavras, este problema consiste no facto do analógico começar a deslocar-se sozinho e dessa forma, interferir com a experiência de jogo. É um problema que se relaciona com o forte uso dado ao próprio comando, e que se transforma numa dor de cabeça para os jogadores. De forma a "dar a volta" ao Stick Drift e seus resultados nefastos, a Sony desenvolveu (e bem) a capacidade de se trocar todo o Stick (direito ou esquerdo) no DualSense Edge.

Também as duas pegas (asas) lateralizadas do Edge, onde encaixam as palmas das nossas mãos, receberam atenção extra. Com efeito, são agora feitas dum material que se nota bastante mais aderente comparativamente ao que o DualSense original possui.

Como resultado óbvio, além de um conforto maior, essa extra aderência aumenta bastante a capacidade de segurar o comando na mão e na mesma posição, durante mais tempo, independentemente dos movimentos e adrenalina decorrente dos jogos.

Foram ainda incluídos dois novos botões, os botões Function (frontalmente e imediatamente abaixo de cada analógico) que, mais que estéticos ou funcionais, têm uma importância ao nível da personalização do comando.

Com efeito, esses botões permitem, de uma forma simples e imediata, uma tremenda capacidade de criar e alternar entre profiles e respetivas definições, apenas à distância de um com pressionar do botão. Podendo ser feito mesmo no decorrer de um jogo.

Outro dos aspetos inovadores do Edge é a existência de dois novos gatilhos traseiros que podem ser alterados ou mesmo removidos. Esses dois gatilhos, encontram-se mais ou menos a meio da parte traseira do comando e acompanham a sua curvatura, ficando precisamente na posição onde o nosso dedo anelar (ou dedo médio) usualmente se posiciona, sendo perfeitos para personalizar novas ações para os jogos.

É claro que o uso destes novos botões necessita de um normal ajuste, tanto físico como mental à sua própria existência, mas, uma vez virado o disco, as coisas fluem naturalmente e consegue-se tirar mais proveito dos jogos.

E sim! A sensação de se jogar com o Edge traz-nos uma nova e boa experiencia de jogo. Com ele, adquirimos mais funcionalidades extremamente úteis em jogos como Fortnite, FIFA 23, ....

Outra faceta bastante prática do DualSense Edge corresponde à existência de uma opção para parametrizar o nível de pressão de cada gatilho L2 e R2. Através de dois botões muito pequenos nas sua bases, podemos escolher 3 níveis distintos de pressão (e bloqueio), aumentando ou diminuindo a sensibilidade de cada um.

Aliás, os L2 e R2 também receberam outra melhoria útil: a inclusão de uma rugosidade nas suas extremidades que lhes confere extra aderência e maior facilidade em os usar.

Também o cabo que permite ligar o Edge à consola apresenta novidades. Com efeito foi introduzido um gatilho na extremidade do cabo que permite prendê-lo mais facilmente ao DualSense Edge e dessa forma evitar que se solte a meio de um jogo mais emocionante.

O DualSense Edge é um comando que, à semelhança do original, se mantém tanto gracioso como funcional.

Após a conexão do DualSense Edge à Playstation 5, o sistema vai iniciar um pequeno tutorial que permite ao utilizador alguns tipos de configurações, assim como de compreender o próprio comando.

Um dos pontos mais importantes consiste na perceção dos botões de Function (FN) sendo inclusive neste primeiro momento que se poderá configurar o primeiro profile do comando.

Como é fácil de perceber pelas linhas que acima deixamos, o DualSense Edge é claramente o próximo passo óbvio do DualSense e pode-se afirmar que consegue expandir e alargar claramente a experiência de jogo do seu antecessor.

Muito mais flexível e dinâmico, apresenta uma forte capacidade de personalização, tanto a nível estético como funcional, o que será bastante positivo para os jogadores mais exigentes.

Da nossa experiência com o DualSense Edge e por tudo o que foi lido mais atrás, podemos afirmar que, apreciámos muito do novo comando para a Playstation 5. Seguro, irreverente, flexível e, fiável, o DualSense Edge esteve sempre à altura das necessidades, fosse a jogar FIFA 23, Fortnite, Hogwarts Legacy ou Gran Turismo.

No entanto, tudo isto fica disponível a um preço que, pode não ser muito convidativo.