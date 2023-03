Apesar da insatisfação, funcionários da Apple regressam aos escritórios em breve

A partir do dia 23 de maio, os funcionários da Apple terão de ir ao escritório, pelo menos, três vezes por semana. Para o assegurar, a empresa monitorizará a assiduidade.

A questão do teletrabalho não parece estar a dar descanso às empresas que, apesar da vontade dos funcionários de exercerem as suas tarefas a partir de casa, não encontram apenas vantagens e querem retomar e exigir o trabalho presencial.

Assim como a Amazon, a Apple também repensou a sua política e, segundo relatado pelo The Verge, no início deste mês, os funcionário terão de comparecer no escritório três vezes por semana, a partir do dia 23 de maio.

Além disso, por forma forma a assegurá-lo, a Apple está a monitorizar a assiduidade dos funcionários, planeando penalizar aqueles que não cumprirem as normas, de acordo com a jornalista e editora-chefe da Platformer, Zoë Schiffer, nomeadamente com rescisões de contrato, embora não pareça ser uma política da empresa, globalmente.

Segundo comunicado por Tim Cook, CEO da Apple, no início do mês, o plano de regresso ao escritório começará no dia 11 de abril, com os funcionários dos Estados Unidos da América a trabalharem presencialmente uma vez por semana. Depois de três semanas, os funcionários terão de comparecer em dois dias. Por fim, a partir do dia 23 de maio, as segundas, terças e quintas-feiras serão sinónimo de trabalho presencial. Aqueles que quiserem, poderão trabalhar a partir de casa nos dois dias restantes, quartas e sextas-feiras.

Este projeto-piloto que pretende testar um modelo híbrido vai variar, dependendo do país em questão. No entanto, o objetivo é transversal e passa por reforçar a cultura da Apple.

Para Nicholas Bloom, professor de economia da Stanford University, a política de controlo de assiduidade resultará na saída dos profissionais mais qualificados para as empresas concorrentes.