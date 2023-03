Teletrabalho não convence gigantes: Amazon quer regresso aos escritórios

O conceito de teletrabalho ganhou relevância com a pandemia e fez muitas empresas repensarem o seu modelo de negócio. No entanto, não convenceu toda a gente, nomeadamente, as gigantes tecnológicas, que parecem estar de pé atrás: a Amazon quer o regresso dos funcionários aos escritórios.

Conforme adiantado pelo Business Insider, a responsável pelos recursos humanos da Amazon, Beth Galetti, rejeitou formalmente uma petição interna a exigir que a multinacional reverta a sua decisão de retomar o trabalho presencial. O documento foi assinado por cerca de 30.000 funcionários.

A resposta de Beth Galetti à reivindicação dos funcionários surge um mês após o CEO, Andy Jassy, ter enumerado as vantagens do trabalho presencial e ter anunciado que a maioria dos funcionários teria de passar "a maior parte do seu tempo" no escritório, a partir do dia 1 de maio deste ano.

Quando em pessoa, as pessoas tendem a estar mais empenhadas, atentas e sintonizadas com o que se passa nas reuniões e nas sugestões culturais que são comunicadas [...]. As equipas tendem a estar mais ligadas umas às outras quando se veem pessoalmente com mais frequência [...]. É mais fácil aprender, modelar, praticar e reforçar a nossa cultura quando estamos juntos no escritório.

Argumentou o CEO da Amazon, numa declaração.

A Amazon informou os funcionários de que a petição foi discutida com a equipa de Andy Jassy e que, durante três anos, avaliou "os pontos fortes e fracos de diferentes modelos de trabalho", tendo concluído que aquele que quer adotar foi considerado o "mais compatível com a nossa cultura única".

Dada a grande dimensão da nossa força de trabalho e a vasta gama de empresas e clientes, reconhecemos que esta transição pode levar tempo, mas estamos confiantes de que terá benefícios a longo prazo no reforço da nossa capacidade de oferecer mais aos nossos clientes, reforçar a nossa cultura e crescer e desenvolver funcionários.

Disse Galetti, numa mensagem aos funcionários, assegurando que o regresso aos escritórios é uma medida a longo prazo.

Recorde-se que, recentemente, também o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que, de acordo com uma análise preliminar, os funcionários da sua empresa que trabalham ou trabalharam presencialmente registam um desempenho melhor. Além disso, especulou que "ainda é mais fácil construir confiança pessoalmente e que essas relações nos ajudam a trabalhar mais eficazmente".