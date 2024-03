Atualização para o iOS 17.4 está a drenar a bateria de alguns utilizadores do iPhone

Há sempre alguns utilizadores que se queixam, a cada nova versão. Uns porque não percebem que as aplicações estão em fila a atualizar, outros porque precisam de uma instalação limpa, outros ainda porque não dão tempo para equilibrar a bateria depois da instalação e outros porque... bom, porque efetivamente precisam de se ajustar. E para esses, deixamos algumas pistas para equilibrarem o iOS 17.4.

iOs 17.4 precisa de tempo

Na semana passada, a Apple lançou o iOS 17.4 e, para os habitantes da União Europeia, as novidades são muitas, como já deve estar ocorrente. Sim, é verdade o que ouviu. A partir de agora, o seu iPhone pode agora carregar aplicações de lojas de aplicações de terceiros, utilizar navegadores móveis com um motor de navegação que não seja o WebKit, pagar compras na aplicação utilizando uma plataforma de terceiros e muito mais.

Noutros mercados, os utilizadores do iPhone têm de se contentar com uma atualização menos ambiciosa, mas ainda assim útil. Por exemplo, com o iOS 17.4 instalado, os utilizadores podem agora definir a funcionalidade de proteção contra roubo de dispositivos para funcionar em todo o lado e não apenas em locais conhecidos.

O iOS 17.4 permitirá que a função de proteção contra roubo de dispositivos o proteja em qualquer lugar onde o telefone se encontre. Esta função dá uma nova importância à localização!

Não podemos deixar de dar um apelo aos utilizadores para que ativem esta funcionalidade, com urgência! Se estiver a executar o iOS 17.3 e posterior, ative a funcionalidade Proteção de Dispositivo Roubado, uma vez que esta requer o ID Facial ou o Touch ID para verificar a sua identidade antes de efetuar determinadas alterações no iPhone.

Para tarefas mais sensíveis, como alterar o Apple ID, repor o código de acesso, o Face ID ou o Touch ID e desativar a aplicação Encontrar, nenhuma alteração solicitada pode ser efetuada sem um tempo de espera de, pelo menos, uma hora e a verificação da identidade continua a ser necessária através do Face ID ou do Touch ID.

A atualização também vem com 118 novos emojis, algumas correções de erros e uma funcionalidade muito indesejada.

Contudo, parece que o iOS 17.4 está a esgotar a vida útil da bateria de alguns utilizadores do iPhone. Um utilizador publicou nas redes sociais que a bateria do seu iPhone perdeu 40% em apenas duas horas. Outro utilizador do iPhone disse que a sua bateria perdeu 13% de vida depois de ter escrito e publicado dois tweets no "X".

Um utilizador do iPhone viu a sua bateria cair de 60% para 0% durante a noite, sem que o telefone estivesse a ser utilizado.

Mas qual a razão?

Pode demorar algumas horas, a alguns dias, até a bateria do iPhone voltar ao normal, uma vez que o dispositivo tem de digerir e integrar as alterações. Mas o drenar descrito pelos utilizadores parece ir para além do normal. Por isso, há algumas coisas que pode tentar fazer para que a vida útil da bateria volte ao normal.

Primeiro, force a reinicialização do iPhone desligando-o. Prima o botão de alimentação lateral e, ao mesmo tempo, prima o botão de aumentar o volume. Se tiver dúvidas, veja aqui como o fazer.

Utilize a barra deslizante para desligar o dispositivo. Deixe-o desligado durante alguns minutos e volte a ligar o iPhone. Também deve certificar-se de que todas as suas aplicações foram atualizadas. Para tal, abra a App Store e toque no ícone do perfil no canto superior direito. Toque em Atualizar tudo, cerca de três quartos abaixo do ecrã, e todas as aplicações em fila de espera para uma atualização serão atualizadas.

Se for a Definições > Bateria, pode ver quais as aplicações que estão a consumir demasiada energia da bateria. Pode sempre decidir eliminar essas aplicações se não as utilizar.

Se a bateria continuar a consumir energia demasiado depressa, pode tentar obter mais vida útil reduzindo o brilho do ecrã ou desativando o modo "Sempre ligado", indo a Definições > Ecrã e brilho e desativando esta funcionalidade. Também pode ir a Definições > Bateria e ativar o Modo de baixo consumo, que restringe a atividade em segundo plano para melhorar a duração da bateria.

Esperemos que qualquer alteração que tenha de fazer para prolongar a vida útil da bateria do iPhone seja apenas temporária e que a Apple envie uma atualização para resolver o problema.

