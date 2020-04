Pop!_OS 20.04 Beta: Uma distro Linux para os makers

É verdade que já existem muitas distribuições linux no mercado, mas isso não invalidou a System76 de criar a sua própria distribuição em 2017 que é baseada no popular Ubuntu.

O Pop!_OS é uma distribuição direcionada para makers! Vamos conhecer as novidades do Pop!_OS 20.04 Beta.

Pop!_OS é um o nome (original) que a empresa System76 (fabricante de referência no mercado do Linux) decidiu dar ao seu sistema operativo direcionado para quem costuma “criar” coisas com o computador. O objetivo desta distribuição é facilitar o trabalho de engenheiros, programadores, devops, etc, garantindo a melhor produtividade de cada um.

Esta distribuição é muito semelhante ao Linux Ubuntu, mas mais robusta em termos de design. Além disso, esta distribuição tem também especial foco na privacidade.

Quais as novidades do Linux Pop!_OS 20.04 Beta?

Pop Shell Tiling

Novo Launcher e Switcher para aplicações

Suporte para Flatpak via Flathub

Conhecer todas as novidades aqui

Vejam as novidades em vídeo…

Se procuram uma distribuição moderna e com bom suporte, então experimentem o Pop!_OS que tem como base a popular distribuição Linux Ubuntu. De acordo com o que testamos, esta distribuição tem um bom desempenho e é bastante polida. Destaque também para o Artwork da distribuição. Experimentem!

Pop!_OS 20.04 Beta

