Covid-19: Vacina experimental invade ADN para criar imunidade

Tentativas não faltam para tentar combater ou enfraquecer o novo coronavírus. Vindas de vários laboratórios ou empresas de tecnologia, o objetivo é unânime: encontrar uma forma de podermos voltar à vida normal. Desta vez, surgiu uma vacina experimental que pretende, através da invasão do ADN, levar o organismo humano a criar imunidade ao vírus.

Pese o facto de já se conhecer o SARS-CoV-2 com algum detalhe, a verdade é que ainda não há uma vacina ou tratamento para parar a COVID-19.

Covid-19: Vacina é ainda um projeto em testes

Ainda que seja apenas um protótipo, a ideia é “aldrabar” o material genético no corpo do paciente. Este material vai induzir o organismo a produzir pequenas partículas semelhantes à do vírus SARS-CoV-2 .

O conceito de uma vacina baseada no ADN é que a carga genética tem de ser entregue primeiro às células. Depois, o gene pode manifestar-se e pode gerar as proteínas de interesse. Neste caso, a composição das proteínas geradas será semelhante ao vírus.

Explica Roderick Slavcev, responsável pelo estudo e especialista farmacêutico, na Universidade de Waterloo.

A equipa de investigação está a tentar perceber como pode projetar essas partículas, de modo que sejam o mais semelhante possível ao novo coronavírus, mas inofensivo.

Ao conseguirem uma projeção fidedigna, o sistema imunológico do paciente entra em ação e pode criar resistência ao verdadeiro coronavírus.

Quando finalizada, a nossa vacina, baseada em ADN, será administrada de forma não invasiva, como um spray nasal, que fornece nanomedicina, desenvolvida para criar imunidade à Covid-19, ou diminuir o risco de infeção pela doença.

Referiu Slavcev

Enganar o sistema e equipar o sistema imunológico com armas contra o SARS-CoV-2

A ideia é que, assim como o vírus se infiltra nas células e as obriga a produzir cópias suas, também a vacina encete a produção dessas partículas. Desse modo, o sistema imunológico fica pronto para combater o vírus real.

A diferença entre este protótipo e a vacina convencional, que está a ser estudada, é esta linha de ação depender maioritariamente das células do paciente. Assim, o próprio organismo cria a sua simulação do novo coronavírus, ao invés de ser exposto a uma versão inerte do vírus real.

De ressalvar que isto é apenas um projeto, que não foi aprovado, revisto ou aceite por nenhuma plataforma académica. Contudo, é uma ideia bastante promissora.

Leia também: