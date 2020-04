Facebook vai lançar uma aplicação de jogos para competir com o Twitch

O Facebook é uma empresa que detém praticamente todas as redes sociais mais populares que conhecemos. No entanto Mark Zuckerberg quer sempre mais e agora parece que o próximo alvo é o mundo gaming.

Nesse sentido, a empresa irá lançar uma nova aplicação de jogos, que será concorrente direta com a plataforma Twitch, mas também com o YouTube.

Facebook prepara-se para lançar uma app concorrente ao Twitch e YouTube

De acordo com o The Verge, o Facebook vai investir no mundo gaming. A empresa de Mark Zuckerberg irá lançar uma aplicação de jogos que se vai focar essencialmente na comunidade streaming. Desta forma, a ferramenta vai competir diretamente com outras plataformas do género, como por exemplo o Twitch e o YouTube.

A nova aplicação do Facebook destina-se ao mercado dos dispositivos móveis. Para além do streaming, vai também dar destaque aos jogos casuais que as pessoas podem jogar online, tal como o Words with Friends, refere o New York Times.

O lançamento do novo recurso está marcado para amanhã, dia 20 de abril e, numa primeira fase, estará disponível apenas para o sistema Android. No entanto, de acordo com as informações, a aplicação chegará ao iOS assim que a Apple a aprovar.

Em entrevista ao New York Times, Fidji Simo responsável pela aplicação do Facebook, refere que:

Investir nos jogos em geral tornou-se numa prioridade para nós, porque os vemos como uma forma de entretenimento que realmente liga as pessoas. É um entretenimento que não é apenas uma forma de consumo passivo, mas é interativo e une as pessoas.

Não é de admirar que Simo tenha feito estas declarações, uma vez que o Facebook Gaming tem crescido, registando um aumento de 210% entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, segundo um relatório da empresa de software de streaming StreamElements.

Segundo Doron Nir, da StreamElements, em comunicado ao The Verge:

O Facebook Gaming tem feito progressos incríveis, ao aumentar a sua presença global e aquisições estratégicas de talentos para aumentar a sua participação de mercado no espaço de transmissão ao vivo.

De modo a fortalecer a estratégia, o Facebook já estabeleceu parceria com celebridades, como a ex-campeã do UFC Ronda Rousey.

Para além disso, a empresa de Zuckerberg também vai adicionar o botão “Go Live” para tornar mais fácil o início de streaming dos jogadores.