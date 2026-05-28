NASA revela novos detalhes da futura base na Lua: drones, energia nuclear e presença humana

A NASA deu a conhecer novos detalhes sobre o ambicioso plano para criar a primeira base humana permanente na Lua. O projeto faz parte do programa Artemis e deverá ganhar forma ao longo da próxima década, transformando a região do polo sul lunar numa espécie de “campo avançado” para futuras missões a Marte.

A agência espacial norte-americana quer abandonar a lógica das missões curtas do tempo Apollo. Desta vez, a ideia é permanecer na Lua durante longos períodos, criando infraestruturas capazes de suportar astronautas, experiências científicas e operações contínuas.

A Lua como próximo passo antes de Marte

Segundo a NASA, a futura Moon Base será construída perto do polo sul lunar, uma região considerada estratégica devido à possível existência de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas. Esse recurso poderá ser essencial para produzir água potável, oxigénio e até combustível para foguetões.

A agência considera que aprender a sobreviver na Lua será fundamental antes de enviar humanos para Marte, numa missão muito mais distante e arriscada. Durante a apresentação do projeto, o administrador da NASA, Jared Isaacman, deixou clara a nova filosofia da agência:

Desta vez, o objetivo é ficar.

Três fases para construir uma cidade lunar

O plano da NASA está dividido em três fases principais.

Fase 1: exploração robótica e testes

Entre 2026 e 2029, a prioridade será recolher dados e testar tecnologias essenciais. Esta fase inclui dezenas de missões robóticas, aterradores automáticos, drones e veículos lunares.

Um dos elementos mais curiosos são os chamados “MoonFall”, pequenos drones saltadores concebidos para explorar crateras e terrenos difíceis. Em vez de voarem como helicópteros, estes equipamentos irão deslocar-se aos saltos devido à baixa gravidade lunar.

A NASA acredita que estes drones serão fundamentais para mapear zonas perigosas e ajudar a definir o perímetro da futura base.

Fase 2: chegada dos astronautas e instalação dos primeiros habitats

Numa segunda etapa, a NASA pretende iniciar missões humanas mais frequentes à superfície lunar. Serão instalados módulos habitacionais, sistemas de suporte de vida e infraestruturas de comunicação.

Esta fase deverá também incluir os primeiros testes de extração de recursos lunares, sobretudo gelo de água, que poderá ser convertido em água potável, oxigénio e combustível.

Fase 3: presença permanente na Lua

A última fase prevê a criação de uma base lunar parcialmente autónoma, capaz de suportar astronautas durante longos períodos sem depender constantemente da Terra.

A NASA quer transformar a Lua num centro científico permanente e numa plataforma de preparação para futuras viagens a Marte.

Veículos autónomos vão preparar o terreno

A agência espacial já atribuiu contratos de centenas de milhões de dólares a várias empresas privadas para desenvolver veículos lunares autónomos.

Entre as empresas envolvidas estão a Blue Origin, Firefly Aerospace, Lunar Outpost e Astrolab. Os veículos poderão funcionar sem astronautas a bordo, preparando caminhos, transportando carga e ajudando na construção da infraestrutura lunar.

Energia nuclear será essencial

Outro detalhe particularmente interessante é o uso de energia nuclear na superfície lunar. Como algumas zonas da Lua passam longos períodos sem luz solar, a NASA quer instalar pequenos reatores nucleares para alimentar habitats, sistemas de comunicação e equipamentos científicos.

Além disso, estas unidades poderão fornecer aquecimento durante as noites lunares extremas, onde as temperaturas podem cair drasticamente. A separação física entre os habitats humanos e os sistemas nucleares também já está prevista no desenho da base, por razões de segurança.

Artemis III e Artemis IV serão decisivas

O programa Artemis continua a ser a base desta estratégia. A missão Artemis III, atualmente prevista para 2027, deverá servir como preparação para futuras operações lunares, incluindo testes com aterradores desenvolvidos pela SpaceX e pela Blue Origin.

Já a Artemis IV, prevista para 2028, poderá marcar o regresso dos astronautas à superfície lunar pela primeira vez desde 1972. Segundo a NASA, a ideia é passar gradualmente de visitas temporárias para uma presença semipermanente e, mais tarde, permanente.

Uma base que poderá ocupar centenas de quilómetros

Os conceitos apresentados mostram uma infraestrutura muito maior do que inicialmente se pensava. A futura base poderá ocupar centenas de quilómetros quadrados.

A explicação é simples. Os vários sistemas precisam de estar afastados entre si. Os habitats humanos, zonas de extração de recursos, centrais energéticas, áreas científicas e pistas de circulação deverão ficar distribuídos por uma vasta região lunar.

Tal como aconteceu com a Estação Espacial Internacional e com os lançamentos comerciais recentes, a NASA quer que o setor privado seja peça-chave neste projeto.

A Blue Origin, empresa fundada por Jeff Bezos, foi escolhida para liderar algumas das primeiras missões não tripuladas. Já a SpaceX continua envolvida no desenvolvimento do Starship lunar.

A NASA acredita que esta abordagem poderá reduzir custos e acelerar o desenvolvimento de uma verdadeira economia lunar.

O regresso à Lua está cada vez mais próximo

Depois de décadas sem presença humana na Lua, a NASA quer agora transformar o satélite natural da Terra num laboratório permanente e num ponto intermédio para missões mais distantes.

A agência espacial norte-americana admite que o caminho será longo e tecnicamente complexo, mas considera que os próximos anos poderão marcar o início de uma nova era da exploração espacial.