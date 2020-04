Estamos numa altura de forte investigação para chegar a um tratamento e vacina contra o vírus SARS-CoV-2 que tem semeado a COVID-19 pelo mundo, causando milhares de mortos. Os laboratórios ao redor do planeta trabalham para descobrir a chave que levará ao fim desta pandemia.

Da Austrália poderá chegar a notícia que todos esperam. Cientistas dizem ter uma substância que pode curar a COVID-19 em 48 horas.

Desparasitante que pode neutralizar a COVID-19 em 48 horas

Conforme foi dado a conhecer pela Monash University, uma investigação realizada por cientistas australianos conseguiu resultados extraordinários com a substância Ivermectina.

Segundo os cientistas, esta substância, que é usada combater os vermes e piolhos nos humanos, pode ajudar no tratamento contra a COVID-19. Os componentes deste produto conseguem impedir que o vírus se reproduza nas células.

A investigação, que foi publicada na revista científica Antiviral Research refere que a Ivermectina (uma droga antiparasita), que já existe em todo o mundo, foi capaz reduzir definitivamente a ação viral do SARS-CoV-2 em apenas 48 horas nos ensaios “in vitro”.

Uma esperança para daqui a alguns meses?

Este é mais um passo para a descoberta de um medicamento que ataque a COVID-19. Segundo Kylie Wagstaff, uma das responsáveis pelo estudo, ainda é preciso saber qual a dosagem correta de Ivermectin a usar em humanos para curar por completo a infeção.

Descobrimos que, mesmo uma dose única, poderia remover, essencialmente, todo o RNA viral no espaço de 48 horas, e que, mesmo num período de 24 horas, é possível haver uma redução verdadeiramente significativa.

Referiu a investigadora ao jornal australiano The Canberra Times.

O Ivermectin está mundialmente aprovado. Este desparasitante é usado para tratar de infeções causadas por parasitas e é de uso generalizado e autorizado. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já o incluiu numa lista de medicamentos essenciais.

Ivermectin uma droga antiparasita de amplo espectro, tradicionalmente utilizada no combate a vermes e parasitas, nomeadamente lombrigas, piolhos e sarna, em humanos. Mas também é usado em medicina veterinária para o tratamento da sarna e de verminoses gastrointestinais.

Substância já conhecida por atacar parasitas

Este produto tem já um amplo historial de eficácia noutras doenças. Assim, este tipo de substância atua, geralmente, nos nervos e células dos parasitas. Recentemente, algumas investigações levadas a cabo com esta droga revelaram-se eficazes contra vírus como o VIH, o Dengue, a Influenza e o Zika.

Contudo, os investigadores alertam que apesar de o Ivermectin ser seguro e não ter efeitos secundários conhecidos, é preciso agora testar a dosagem eficaz para tratar humanos infetados com a COVID-19.

O mundo anseia pela chamada “bala certeira” que poderá chegar primeiro que a prometida vacina. Isto porque, segundo os números de hoje, os Estados Unidos têm 304 383 casos e contam já com 8276 mortes, Espanha tem já 124,736 casos e 11 744 mortos, a Itália aparece na terceira posição com 124,632 casos e 15 362 mortes, a Alemanha declarou 95 637 casos com 1 395 mortes… e todos outros países a diariamente encher os mapas com números terríveis.

Conforme foi hoje avançado pela DGS, Portugal regista 10 524 caso e o número de mortes subiu para as 266.

