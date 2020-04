Estes são os jogos confirmados até agora para a Xbox Series X

Os jogadores estão ansiosos por notícias e, no que respeita à Xbox Series X, já são conhecidos quais os jogos confirmados para a consola da Microsoft.

À medida que nos aproximamos da possível data de lançamento das duas consolas mais aguardadas pelos gamers, surgem mais novidades e também algumas especulações.

Uma das novidades é que o hardware da Xbox Series X terá um poder de 12 teraflops de processamento. Isso traduz-se no dobro da capacidade da Xbox One X e oito vezes mais do que a Xbox One original. Para além disso terá ainda ray-tracing.

Espera-se que a consola da Microsoft seja lançada no final deste ano, e os analistas apontam que o preço seja inferior a 500 dólares.

E os jogos já confirmados para a Xbox Series X são…

Halo Infinite

Concebido pela 343 Industries para a família completa de dispositivos Xbox, o Halo Infinite continua a história do Halo 5: Guardians, conferindo um rumo totalmente inesperado e ambicioso à série – graças ao novo Slipspace Engine.

Everwild

Everwild é um título novo da Rare onde o jogador pode desfrutar de um mundo mágico repleto de experiências singulares e inesquecíveis.

Senua’s Saga: Hellblade II

Senua’s Saga: Hellblade II é o próximo capítulo da série Hellblade da Ninja Theory. As imagens para este trailer foram totalmente capturadas no motor do jogo. Também estará disponível para a Xbox Series X.

Dying Light 2

Em Dying Light 2, vai encontrar uma humanidade à beira da extinção e que luta pelo poder e sobrevivência num mundo pós-apocalíptico, envolto numa era de sombrios acontecimentos.

Gods & Monsters

Os criadores de Assassin’s Creed® Odyssey lançam uma aventura digna dos livros de histórias, que conta sobre um herói esquecido em uma missão para salvar os deuses gregos. Embarque numa jornada até a Ilha dos Abençoados, enfrente criaturas mitológicas e derrote o Tifão, o monstro mais fatal de toda a mitologia grega.

Gothic

Gothic é um jogo fantástico desenvolvido pela empresa alemã Piranha Bytes. Também poderá jogá-lo sem breve na Xbox Series X.

The Lord of the Rings: Gollum

Baseado no filme do Senhor dos Anéis, este jogo foca-se na história e nas aventuras de Gollum. Se é adepto desta obra, literária e do cinema, então deverá gostar do jogo The Lord of The Rings: Gollum.

Outriders

Outriders é um jogo de tiro em terceira pessoa desenvolvido pela People Can Fly. Também poderá jogá-lo na próxima consola da Microsoft.

Rainbow Six Quarantine

Tom Clancy’s Rainbow Six® Quarantine é um jogo de tiro cooperativo tático de três jogadores que se passa vários anos no futuro no universo do Rainbow Six.

Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion é um jogo eletrónico de ação e aventura que foi desenvolvido pela Ubisoft Toronto.

Para além destes títulos, também já estão confirmados para a Xbox Series X os seguintes jogos: