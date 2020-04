iServices oferece telemóveis aos Centros Hospitalares de Lisboa e Porto

Considerando a fragilidade psicológica a que o isolamento social obriga, a iServices entregou 50 telemóveis (iPhones) ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa e ao Centro Hospitalar Universitário de São João no Porto. Estes equipamentos vão ser usados pelos doentes internados com Covid-19 que se encontram em situação de isolamento e sem possibilidade de visitas.

Desta forma todos os doentes vão poder efetuar videochamadas com os seus familiares e amigos mais próximos.

Esta é uma iniciativa de responsabilidade social na qual a iServices esclarece que “a oferta destes telemóveis é definitiva e, quer o responsável do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, quer o responsável do Centro Hospitalar Universitário de São João no Porto, já manifestaram o agradecimento. Os equipamentos irão certamente aproximar os utentes dos seus familiares, tornado o seu internamento mais agradável.

De acordo com Bruno Borges, CEO e fundador da iServices…

Esperamos que esta contribuição possa ter um impacto positivo no dia-a-dia destes doentes e, quem sabe, na sua recuperação mais rápida Sabemos que muitos doentes que se encontram internados não possuem smartphones e muitos deles estão a recorrer à boa-vontade dos médicos e enfermeiros, que cedem os seus telemóveis pessoais, para que estes estabeleçam contactos breves com os seus familiares. Considerámos que esta situação pode causar desconforto adicional aos doentes e no âmbito da nossa atividade e missão quisemos cooperar

Se tiver um telemóvel que não precise entregue à iServices

No âmbito desta iniciativa, a empresa portuguesa, que é a líder nacional no mercado de reparação de equipamentos informáticos e telemóveis, lança também um apelo à comunidade “quem tenha telemóveis usados que não precise, pode entregá-los à iServices que faremos a respetiva desinfeção e preparação para os oferecer aos hospitais e a outras instituições onde existem, atualmente, pessoas privadas de contacto com os seus familiares, como é o caso dos lares de terceira idade.”