Mais novidades reveladas para King’s Bounty II

O RPG tático King’s Bounty II em desenvolvimento pela 1C Entertainment, encontra-se a avançar com passos seguros em direção ao seu lançamento.

A companhia revelou recentemente o seu mais recente Diary Dev (Diário de Desenvolvimento) mostrando como o desenvolvimento do jogo está a correr.

Ao longo dos últimos tempos, temos vindo a acompanhar com atenção (ver aqui ou aqui) o desenvolvimento de King’s Bounty II, um jogo com temática medieval e uma jogabilidade RPG bastante promissora.

O jogo é na sua essência um título de estratégia por turnos, com uma forte componente tática misturada com toda a complexidade e personalização que os RPGs apresentam.

Recentemente a equipa da 1C Entertainment revelou o seu mais recente Diário de Desenvolvimento mostrando a evolução do jogo.

No diário agora revelado, são-nos dadas algumas luzes acerca das principais diferenças entre os jogos da série (o primeio jogo data de 1990), assim como o enquadramento de king’s Bounty II no espaço temporal da saga.

É também possível ver um pouco mais da jogabilidade que se poderá encontrar no jogo, como, por exemplo o sistema de combate por turnos e a sua tremenda pressão tática.

Tal como revelámos anteriormente, a história do jogo decorre em Nostria, uma das regiões do reino de Antara onde surgem rumores de um Mal antigo se começa a manifestar. Florestas tornadas em pó, aldeias inteiras desaparecem sem deixar rasto…. Os rumores mencionam ainda o aparecimento de monstros terríveis que nem mesmo os mais corajosos guerreiros conseguem enfrentar e que vagueiam agora pela terra.

Uma curiosidade do jogo, reside no facto de King’s Bounty II oferecer aos jogadores três personagens para escolher, cada um com uma história única. À medida que os jogadores exploram o reino, as suas histórias mudam conforme as suas decisões o que provoca um alinhamento do personagem com um de diferentes Ideais: Força, Arte, Ordem e Anarquia. Estes Ideais serão uma espécie de rótulo ou cartão de visita do jogador e será através deles que as reações do Mundo de Nostria se revelam mais ou menos favoráveis.

King’s Bounty 2 chegará à PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows ainda este ano, mas sem data de lançamento concreta.