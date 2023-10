Rover Perseverance da NASA filma um diabo de poeira marciano

Um diabo de poeira marciano é um remoinho de vento, que resulta do calor do sol que aquece o solo. Esta ação provoca movimentos convergentes do ar que aqueceu com o calor do chão. Apresenta algumas semelhanças com um tornado, mas distingue-se, entre outros aspetos, por ocorrer, em geral, em situações onde não há uma nuvem associada. Quem o testemunhou foi o rover da NASA, o Perseverance.

NASA à caça de diabos em Marte

A parte inferior de um diabo de poeira marciano foi captada a mover-se ao longo da borda ocidental da cratera Jezero de Marte pelo rover Perseverance da NASA no dia 30 de agosto de 2023, o 899.º dia marciano. O vídeo, que foi acelerado 20 vezes, é composto por 21 imagens captadas com quatro segundos de intervalo por uma das câmaras de navegação do rover.

Muito mais fracos e geralmente mais pequenos do que os tornados da Terra, os diabos de poeira são um dos mecanismos que movem e redistribuem a poeira em Marte. Os cientistas estudam-nos para compreender melhor a atmosfera marciana e para melhorar os seus modelos meteorológicos.

Usando os dados das imagens, os cientistas da missão determinaram que este diabo de poeira em particular estava a cerca de 4 quilómetros de distância, num local apelidado de "Thorofare Ridge", e movia-se de leste para oeste a cerca de 19 km/h.

Segundo os cientistas, a sua largura era de cerca de 60 metros. E embora apenas os 118 metros inferiores do vórtice rodopiante sejam visíveis na imagem da câmara, os cientistas também conseguiram estimar a sua altura total.

Detalhes da imagem completa

Não vemos o topo do diabo de poeira, mas a sombra que projeta dá-nos uma boa indicação da sua altura. A maioria são colunas verticais. Se este diabo de poeira estivesse configurado dessa forma, a sua sombra indicaria que tem cerca de 2 quilómetros de altura.

Disse Mark Lemmon, cientista planetário do SSI (Space Science Institute) em Boulder e membro da equipa científica do Perseverance.

Os diabos de poeira, que também ocorrem na Terra, formam-se quando células ascendentes de ar quente se misturam com colunas descendentes de ar mais frio.

As versões marcianas podem crescer até serem muito maiores do que as encontradas na Terra. E embora sejam mais proeminentes durante os meses de primavera e verão (o hemisfério norte de Marte, onde se situa o Perseverance, está atualmente no verão), os cientistas não conseguem prever quando aparecerão num local específico.

Por isso, o Perseverance e o seu companheiro marciano, o rover Curiosity da NASA, monitorizam regularmente todas as direções, captando imagens a preto e branco para reduzir a quantidade de dados enviados para a Terra.

Mais informações sobre a missão

Um dos objetivos principais da missão do Perseverance em Marte é a investigação astrobiológica, incluindo a busca por sinais de vida microbiana antiga. O rover está a caracterizar a geologia do planeta e o clima passado, e é a primeira missão a recolher e a armazenar rochas e rególito marciano.

As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a ESA, vão enviar naves a Marte para recolher estas amostras armazenadas à superfície e trazê-las para a Terra para uma análise mais profunda.

A missão Mars 2020 do rover Perseverance faz parte da abordagem da exploração Lua a Marte da NASA, que inclui as missões Artemis à Lua que vão, por sua vez, ajudar a preparar a exploração humana do Planeta Vermelho.