As reações no Facebook e no Messenger permitem-nos expressar o que sentimos sobre determinada publicação, fotografia, texto, entre outros. Como forma de se mostrar solidariedade durante a crise que estamos a viver, provocada pela COVID-19, a rede social vai lançar a nova reação “Care”.

Esta reação juntar-se-á assim às já conhecidas, como gosto, adoro, riso, surpresa, tristeza e ira, e pretende que os utilizadores transmitiam sentimentos de afeto, de modo a minorar a tristeza a angústia que esta pandemia nos provoca.

Estamos numa altura em que os sentimentos são mistos. Há muita tristeza pela situação em si, saudade por não conseguirmos estar próximos de quem mais gostamos, angústia por não saber ao certo quando tudo isto irá passar, raiva devido ao comportamento ainda irresponsável de algumas pessoas, entre outros.

Assim, devemos tentar estimular e promover bons pensamentos e bons sentimentos. Mas, como é que se consegue isso? Bem, poderá ser através de pequenos gestos e símbolos que consigam despertar em nós alguma positividade.

Care: uma nova reação para mostrar solidariedade durante a crise da COVID-19

O Facebook decidiu contribuir com a sua parte para então incitar às emoções mais positivas. Para isso, a rede social bem como o Messenger, terão uma nova reação designada “Care”, que significa preocupação, carinho, cuidado com alguém.

Esta nova reação pretende servir como uma forma de os utilizadores transmitirem afeto aos seus contactos, sobretudo durante esta pandemia. Cada um poderá mostrar aos seus amigos que se preocupa com eles e que lhes deseja que estejam e fiquem bem.

A novidade foi anunciada por Alexandru Voica, do Facebook, na sua conta da rede social Twitter.

De acordo com a publicação de Voica, o objetivo é oferecer às pessoas novas formas de mostrar apoio durante a crise da COVID-19. Os utilizadores poderão usar a nova animação para reagir a publicações, comentários, imagens, vídeos e outros conteúdos.

No Facebook a reação caracteriza-se como um emoji amarelo semelhante a outros, com expressão enternecedora e a agarrar um coração vermelho.

Já no Messenger a imagem será um coração em tom de lilás. Para ativar esta reação no chat da rede social, o utilizador deverá pressionar o coração que já vem configurado, até que o sistema indique a opção “Change Your Heart Reaction”.

De acordo com Alexandru Voica, esta funcionalidade estará disponível para todos os países já a partir da próxima semana, e os utilizadores irão receber uma mensagem sobre a novidade.