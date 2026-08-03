MB WAY já permite enviar dinheiro para Espanha e Itália

O MB WAY continua a expandir as suas funcionalidades além-fronteiras. A partir de agora, os utilizadores portugueses podem enviar e receber dinheiro de forma imediata para utilizadores em Espanha e Itália.

A novidade resulta da ligação entre o MB WAY, em Portugal, o Bizum, em Espanha, e o Bancomat Pay, em Itália. Na prática, passa a ser possível efetuar transferências de dinheiro apenas com o número de telemóvel, sem necessidade de conhecer o IBAN do destinatário.

O serviço funciona da mesma forma que as transferências nacionais via MB WAY: basta selecionar o contacto, indicar o montante e confirmar a operação. Se o destinatário utilizar uma das plataformas compatíveis, o dinheiro é recebido quase de imediato.

Mais de 68 milhões de utilizadores abrangidos

Com esta integração, a rede de pagamentos móveis passa a abranger mais de 68 milhões de utilizadores distribuídos pelos três países.

A interoperabilidade é suportada pela European Mobile Payment Systems Association (EMPSA), organização que reúne vários sistemas de pagamentos móveis europeus com o objetivo de facilitar transferências instantâneas entre países.

Segundo a SIBS, esta evolução representa mais um passo na criação de uma experiência de pagamentos digitais simples e uniforme em toda a Europa.

Como utilizar?

Para utilizar esta funcionalidade não é necessário instalar uma nova aplicação nem criar uma nova conta. Basta:

Ter o MB WAY associado ao número de telemóvel;

Confirmar que o banco suporta a funcionalidade;

Selecionar um contacto de Espanha ou Itália que utilize um serviço compatível (Bizum ou Bancomat Pay);

Introduzir o valor e confirmar a transferência.

O processo é idêntico ao envio de dinheiro entre utilizadores portugueses.