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MB WAY já permite enviar dinheiro para Espanha e Itália

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Manel Balbino says:
    3 de Agosto de 2026 às 10:02

    E porque havia de querer enviar dinheiro para Espanha? Consigo comprar com o MB Way em lojas espanholas e italianas, físicas e online? Se não der, a vantagem é apenas para os burlões. Já chega ter que lidar com os que estão cá, quanto mais os de outros países.

    Responder
    • Vítor M. says:
      3 de Agosto de 2026 às 10:17

      Cuidado, não tomes como adquirido o teu conhecimento, está curto. Este comentário parte de um pressuposto errado. A interoperabilidade do MB WAY não foi criada para “enviar dinheiro para Espanha”, mas para permitir que os utilizadores portugueses façam pagamentos e transferências instantâneas com outros países europeus, tal como já acontece há anos com cartões Visa e Mastercard.

      Quanto às burlas, elas não dependem da nacionalidade de quem está do outro lado. Os esquemas de fraude já são, na sua maioria, internacionais. A interoperabilidade não elimina os mecanismos de autenticação nem reduz a segurança das operações.

      Relativamente às compras, sim, esta evolução permite precisamente aumentar a aceitação do MB WAY no estrangeiro e facilitar pagamentos transfronteiriços, algo que beneficia consumidores, empresas e turistas. Reduzir esta funcionalidade a “uma vantagem para os burlões” é ignorar o objetivo real da iniciativa e a forma como os sistemas de pagamento modernos funcionam na Europa. 😉

      Responder

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