MB WAY já permite enviar dinheiro para Espanha e Itália
O MB WAY continua a expandir as suas funcionalidades além-fronteiras. A partir de agora, os utilizadores portugueses podem enviar e receber dinheiro de forma imediata para utilizadores em Espanha e Itália.
A novidade resulta da ligação entre o MB WAY, em Portugal, o Bizum, em Espanha, e o Bancomat Pay, em Itália. Na prática, passa a ser possível efetuar transferências de dinheiro apenas com o número de telemóvel, sem necessidade de conhecer o IBAN do destinatário.
O serviço funciona da mesma forma que as transferências nacionais via MB WAY: basta selecionar o contacto, indicar o montante e confirmar a operação. Se o destinatário utilizar uma das plataformas compatíveis, o dinheiro é recebido quase de imediato.
Mais de 68 milhões de utilizadores abrangidos
Com esta integração, a rede de pagamentos móveis passa a abranger mais de 68 milhões de utilizadores distribuídos pelos três países.
A interoperabilidade é suportada pela European Mobile Payment Systems Association (EMPSA), organização que reúne vários sistemas de pagamentos móveis europeus com o objetivo de facilitar transferências instantâneas entre países.
Segundo a SIBS, esta evolução representa mais um passo na criação de uma experiência de pagamentos digitais simples e uniforme em toda a Europa.
Como utilizar?
Para utilizar esta funcionalidade não é necessário instalar uma nova aplicação nem criar uma nova conta. Basta:
- Ter o MB WAY associado ao número de telemóvel;
- Confirmar que o banco suporta a funcionalidade;
- Selecionar um contacto de Espanha ou Itália que utilize um serviço compatível (Bizum ou Bancomat Pay);
- Introduzir o valor e confirmar a transferência.
O processo é idêntico ao envio de dinheiro entre utilizadores portugueses.
E porque havia de querer enviar dinheiro para Espanha? Consigo comprar com o MB Way em lojas espanholas e italianas, físicas e online? Se não der, a vantagem é apenas para os burlões. Já chega ter que lidar com os que estão cá, quanto mais os de outros países.
Cuidado, não tomes como adquirido o teu conhecimento, está curto. Este comentário parte de um pressuposto errado. A interoperabilidade do MB WAY não foi criada para “enviar dinheiro para Espanha”, mas para permitir que os utilizadores portugueses façam pagamentos e transferências instantâneas com outros países europeus, tal como já acontece há anos com cartões Visa e Mastercard.
Quanto às burlas, elas não dependem da nacionalidade de quem está do outro lado. Os esquemas de fraude já são, na sua maioria, internacionais. A interoperabilidade não elimina os mecanismos de autenticação nem reduz a segurança das operações.
Relativamente às compras, sim, esta evolução permite precisamente aumentar a aceitação do MB WAY no estrangeiro e facilitar pagamentos transfronteiriços, algo que beneficia consumidores, empresas e turistas. Reduzir esta funcionalidade a “uma vantagem para os burlões” é ignorar o objetivo real da iniciativa e a forma como os sistemas de pagamento modernos funcionam na Europa. 😉