Logótipo da maior floresta do mundo foi desenhado pelo próprio rio. Veja o resultado!

Durante décadas, ninguém conseguiu criar uma marca para a maior floresta tropical do mundo. Contudo, em abril deste ano, a solução foi encontrada no curso do seu próprio rio, que escrevia o nome da Amazónia há anos e anos.

Uma região gigante sem identidade própria

A Amazónia é maior do que a Índia, representando 60% do território brasileiro, e abrangendo nove estados e 722 cidades.

Casa de 28 milhões de pessoas, é o maior repositório de biodiversidade do planeta e um dos principais reguladores climáticos da Terra.

Apesar da sua dimensão e relevância para a Terra, este colosso da natureza não tinha uma identidade visual coerente, até há poucas semanas.

Durante décadas, cada estado comunicou à sua maneira, de forma fragmentada e descoordenada. O turismo, os produtos locais, os empreendedores: tudo chegava ao mundo sem um fio condutor visual comum.

Somos uma região composta por nove dos 27 estados do Brasil que sempre comunicaram com o resto do país de forma fragmentada.

Explicou Ana Jacques, gestora de projeto do Conselho de Turismo do Brasil, num vídeo.

A natureza da Amazónia escreveu o seu próprio nome

Lançado pela Rotas da Amazónia Integrada (RAI), em parceria com a Embratur, e desenvolvido pela agência FutureBrand São Paulo, o projeto Amazonia inverteu completamente o processo habitual de design.

Em vez de criar um logótipo para representar o território, a equipa decidiu extrair o logótipo do próprio território.

O ponto de partida não foi um esboço em papel nem um ficheiro no Illustrator, mas antes uma imagem de satélite.

Usando coordenadas geográficas reais, os designers mapearam as curvas do Rio Amazonas e dos seus afluentes ao longo dos nove estados, encontrando, nessas sinuosidades naturais, as formas de cada letra do alfabeto.

O resultado é a Igaratype, uma tipografia cujo nome deriva de "igarapé", a palavra que designa os pequenos cursos de água amazónicos.

A ideia tem tanto de simples quanto de genial: os 25.000 quilómetros de vias navegáveis deram ao rio a tinta com que a caneta desenhou o seu próprio nome.

Uma tipografia viva que reflete a diversidade cultural da Amazónia

A Igaratype é um sistema vivo que se adapta conforme a região, a ocasião e o contexto, com uma paleta de cores predefinidas e elementos ilustrativos que destacam a fauna, a flora e a cultura de cada zona específica da Amazónia.

A par disso, há um detalhe que qualquer entusiasta de design vai apreciar: é possível escrever com esta tipografia online, clicando aqui e exportando composições com as letras dos rios amazónicos.

O projeto contou ainda com a colaboração de artistas e criativos de cada um dos nove estados:

Os ilustradores Cristo, Winy Tapajós, Malu Menezes e Beatriz Belo;

Cristo, Winy Tapajós, Malu Menezes e Beatriz Belo; Os fotógrafos Ori Junior e Bob Menezes;

Ori Junior e Bob Menezes; O letrista Odir Abreu;

Odir Abreu; O Instituto Letras que Flutuam.

Desta forma, a diversidade cultural da região está refletida em cada elemento visual da marca.

O ilustrador Winy Tapajós resumiu o peso da responsabilidade: "Quando me pediram para fazer esta ilustração, percebi imediatamente a dimensão da minha responsabilidade. Afinal, não temos apenas uma, mas muitas Amazónias".

A identidade visual Amazonia tem objetivos concretos, nomeadamente unificar a promoção turística de uma região de escala continental, apoiar produtores locais, artesãos, músicos e pequenos empresários, e dar à Amazónia uma voz única e reconhecível no mundo.

Um recado subtil numa era dominada pela IA

Numa época em que ferramentas de Inteligência Artificial (IA) geram logótipos em segundos e a velocidade parece ser o único critério de qualidade no design, o projeto Amazonia chega como um contraponto poderoso.

A tipografia foi feita por humanos, mas moldada pela natureza: cada curva conta milhares de anos.

A Amazónia não desenhou uma tipografia. Encontrou-a na natureza, moldada pelas curvas dos seus rios. A IA só consegue gerar output. Os humanos dão-lhe alma.

Escreveu um designer, através das redes sociais, após a revelação do projeto, conforme citado pelo exchange4media.