Apex Legends Global Series já aconteceu e tem campeão

As Apex Legends Global Series correspondem a um conjunto de torneios competitivos globais usando o jogo da Electronic Arts, Apex Legends. No fim de semana passado decorreu a final na qual se sagrou o campeão. Venham conhecer a equipa vencedora.

REJECT WINNITY foi a equipa vencedora do principal torneio Apex Legends, que decorreu domingo passado, dia 5 de Maio, diante de uma multidão, em Los Angeles.

Foi no fim de semana de 4 de Maio que decorreu a Apex Legends Global Series (ALGS), em Los Angeles, na Califórnia. O evento consagrou a equipa vencedora deste ano tendo coroado a equipa REJECT WINNITY como vencedor dos Playoffs Split 1.

Depois de uma série de oito jogos, a equipa de APAC conquistou a vitória e levou para casa o grande prémio de $300.000 USD perante uma audiência vibrante e excitada.

Durante todo o fim de semana, muitos curiosos e fãs deslocaram-se ao local para assistir aos playoffs da ALGS, e viram 120 jogadores de 40 equipas, que representaram 22 nações e 6 regiões competitivas, subirem ao palco e competirem pela sua parte do prémio de US$ 1.000.000.

O interesse inicial nos playoffs ALGS Split 1 foi intenso, com bilhetes para o fim de semana esgotados com semanas de antecedência. Presencialmente, os fãs foram brindados com momentos de competição 1v1, cosplayers, produtos exclusivos do evento, stands com equipas de esports e ativações patrocinadas. Virtualmente, os telespectadores podiam assistir em qualquer um dos seis idiomas oficiais de transmissão ou participar numa das 11 transmissões oficiais em 12 idiomas diferentes.

A revelação emocionante da mais nova temporada de Apex Legends foi exibida durante a transmissão deste fim de semana, coincidindo com a estreia mundial do nosso trailer de gameplay que apresentou a mais nova Legend - Alter, o regresso de Solos, uma revisão do mapa Broken Moon e muito mais.

No domingo, um primeiro Solos Showdown foi realizado e conduziu às Finais do Match Point, com uma mistura de criadores e fãs de primeiro nível. O criador de conteúdo Noko garantiu o maior número de pontos no confronto, e venceu duas das três etapas no regresso do amado modo de jogo Solos, um modo que há muito tempo é desejado pela comunidade Apex Legends. Solos foi lançado no videojogo ontem, dia 7 de Maio, com a Season 21: Upheaval.

O ALGS vai regressar no verão com o Split 2 da Pro League.