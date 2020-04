O governo australiano lançou recentemente uma aplicação que está a causar alguma polémica entre a população. Trata-se da app COVIDSafe e irá rastrear a doença, como forma de o país conseguir monitorizar e registar quando as pessoas estão em proximidade umas com as outras.

A Austrália diz estar a legislar todas as questões de privacidade que possam estar em causa com este sistema. Resta agora convencer uma parte dos habitantes mais preocupados com o que esta app poderá trazer.

A Austrália é um dos países que melhor desempenho tem mostrado no controlo desta pandemia. Atualmente o país tem 6.711 casos infetados confirmados, 83 mortes a lamentar e 5.539 pessoas recuperadas. Ou seja, tem 99% dos casos recuperados e apenas 1% de mortes.

Além disso, dos casos ativos, somente 4% se encontram em estado grave.

Também a Nova Zelândia, país vizinho, está a conseguir bons resultados na luta contra a COVID-19, tendo 1.470 casos, 18 óbitos e já 1.142 recuperados.

Os dois países conseguiram controlar a situação antes que esta atingisse a capacidade do sistema de saúde. No entanto, isso não invalida que a preocupação se mantenha, nomeadamente com o risco existente de uma segunda vaga.

No âmbito da ciência, os australianos também estão focados, tendo descoberto a defesa imunológica contra a COVID-19 e testaram ainda uma substância que pode curar a doença em 48h. Sobre a imunidade, a OMS corrigiu recentemente a sua opinião dizendo que “é expectável que a maior parte dos infetados desenvolva anticorpos”.

De forma a munir-se de mais armas para fortalecer a sua defesa contra a pandemia, o governo australiano acaba de lançar uma app de rastreio da COVID-19.

A COVIDSafe surge porque o país tem consciência de que a batalha não está ganha, tal como referiu Greg Hunt, ministro da saúde australiano, num comunicado onde anunciou o lançamento da app:

Estamos a vencer, mas ainda não vencemos.

A aplicação é baseada no software TraceTogether de Singapura e funciona através de sinais de Bluetooth para registar quando as pessoas estão próximas umas das outras.

A app vai armazenar os dados durante 21 dias, registando as pessoas com quem o utilizador esteve em contacto.

Os dados dos contactos que se encontrem armazenados na app vão, assim, permitir que as autoridades de saúde consigam vigiar e rastrear pessoas que possam estar expostas a infeções.

A Austrália garante que as questões de privacidade serão asseguradas. A pessoa inscreve-se anonimamente, sendo a app caracterizada como segura. O governo pretende que pelo menos 40% da população se registe no sistema, de modo que o objetivo seja cumprido da forma mais eficaz possível.

De acordo com Hunt:

Isto vai-nos ajudar no retorno à vida normal. Ninguém tem acesso a isso, apenas uma autoridade de saúde pública do estado pode ter acesso a estes dados.

Apesar de a Austrália garantir que todas as questões de privacidades estarão asseguradas, este sistema está a ser alvo de algumas críticas. A maioria vindas de movimentos de defesa da liberdade civil que acusam a aplicação de invasão de privacidade.

COVIDSafe está disponível para Android e iOS

De qualquer forma, a confiança no governo australiano aumentou desde o início da pandemia. E os australianos podem agora fazer download da aplicação disponível para iOS e Android, gratuitamente. Segundo a BBC, a app já conta com mais de um milhão de downloads.

Em Portugal, um sistema idêntico poderá estar a ser analisado para ser aplicado no nosso país. Poderá também participar na nossa questão semanal: