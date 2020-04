O seu Android está protegido? Afinal quais os melhores antivírus?

O Android é o sistema operativo móvel mais popular do mundo e também um dos mais explorados ao nível da segurança. Em era de confinamento social, os piratas informáticos têm intensificado as ações e todo o cuidado é pouco.

Mas será que também temos de ter antivírus no smartphone e outros equipamentos? Claro que sim! Saiba qual o melhor de acordo com a AV-TEST.

A AV-Test é uma organização independente líder em testes de soluções de proteção TI. Muitos acreditam que as apps de segurança são essenciais no Android, dada a facilidade com que o malware chega aos equipamentos, alguns dos quais estão disponíveis na Google Play Store. No entanto, escolher a melhor ferramenta de proteção não é necessariamente uma tarefa fácil.

Quais os melhores AVs para Android em março de 2020?

Em março de 2020 a AV-Test avaliou 16 ferramenta de segurança móvel para Android usando as configurações padrão. O foco da avaliação foi na deteção e usabilidade de malware, incluindo desempenho e falsos positivos.

De acordo com a avaliação feita, há várias ferramentas que alcançaram os 18 pontos (6 na proteção, 6 na performance e 6 na usabilidade).

AhnLab

Antiy

Avira

Bitdefender

G Data

NortonLifeLock

securiON

Trend Micro

A ferramenta de segurança com pior avaliação é da Google, o Play Protect.

E são estas as soluções que foram analisadas pela AV-TEST. Estranhamente não encontramos a solução da ESET que se tem destacado neste segmento de antivírus para o Android. Se tem um dispositivo Android, não se esqueça de o proteger contras as muitas ameaças que existem atualmente.

De relembrar que, nas últimas semanas o cibercrime cresceu cerca de 300% em Portugal

