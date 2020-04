Tal como noutros países, recentemente Portugal abordou o assunto de um sistema que conseguisse vigiar a COVID-19.

A ideia passa por uma aplicação móvel que pretende monitorizar a circulação dos cidadãos e, no caso de pessoas infetadas, conseguir determinar com quem mantiveram contacto físico. Desta forma, o sistema poderia entrar em contacto com essas pessoas, para os alertar de que estiveram próximos de alguém infetado com a COVID-19.

No entanto, este sistema iria invadir, de certa forma, a privacidade das pessoas. Assim, hoje questionamos os leitores se abdicariam da sua privacidade em prol de uma app de vigilância da COVID-19.

Uma das estratégias para conseguir controlar mais facilmente a propagação do coronavírus, é através de um sistema de monitorização dos casos infetados.

Assim, seguindo os passos das pessoas com COVID-19, seria possível determinar com quem essas estiveram em contacto. Desta forma consegue-se definir uma rede de pessoas que possam ter ficado infetadas e, assim, ser potenciais portadoras do vírus.

Com o objetivo de estancar a propagação da doença, essas pessoas seriam contactados e informadas que estiveram próximas de alguém infetado e, por conseguinte, orientadas para realizar o teste à COVID-19 e a reforçar os cuidados de higiene e prevenção.

Apesar de poder ser entendida como uma medida extremista e invasiva, este método poderá ser bastante eficaz numa situação de saúde pública, como aquela que vivemos. A ideia é monitorizar, de forma anónima, a circulação dos cidadãos.

Temos conhecimento que as operadoras, o Governo e o SNS estão a trabalhar numa solução para que se possa ter acesso à localização de telemóveis dos cidadãos. A mesma informação foi confirmada pelo Primeiro-Ministro António Costa, como podem verificar no seguinte artigo.

Abdicaria da sua privacidade em prol de uma app de vigilância da COVID-19? Sim.

