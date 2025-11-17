Alerta! Não clique neste link que diz ser da Chave Móvel Digital

Nos últimos anos, os ataques de phishing têm aumentado significativamente em Portugal. Uma das mais recentes burlas usa links semelhantes aos do serviço original da Chave Móvel Digital (CMD). Não clique!

Os criminosos tentam, frequentemente, imitar a "aparência" dos serviços oficiais do Estado para convencer os utilizadores de que se trata de uma comunicação legítima. No entanto, esses "serviços" falsos:

Solicitam informações que a Chave Móvel Digital nunca pede por mensagem, como passwords, códigos de acesso ou dados bancários;

Podem instalar malware ou recolher dados para roubo de identidade.

Podem ser usados para roubar dinheiro através de chantagem e afins.

A mais recente burla está associada ao endereço hxxp://cmd-regularizar.com e quando o utilizador clica é redirecionado para uma página muito semelhante à página original da Chave Móvel Digital (CMD). Observem sempre o link e não cliquem, muito menos disponibilizem informações pessoais.

Quem aceder à página fonte da página fraudulenta criada, vai verificar que existe um endereço que não é o endereço original da página da Chave Móvel Digital (CMD).

O que fazer se receber um link suspeito?

Não clique.

Verifique diretamente no portal oficial: https://www.autenticacao.gov.pt

Em caso de dúvida, contacte a Linha de Apoio ao Cidadão.

Se tiver clicado e inserido informação, altere imediatamente as senhas e comunique o incidente ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) através da Linha 800 21 23 23 ou da plataforma de reporte.

Obrigado ao João Carvalho pelo alerta para esta burla que circula há poucas horas.