MarineTraffic: a janela global para acompanhar navios em tempo real

Com a guerra no Médio Oriente, um sítio em específico, o Estreito de Ormuz, ganhou particular interesse. Petroleiros, cargueiros e navios de guerra passaram a ter uma atenção como nunca. E a curiosidade do que se passa lá em tempo real trouxe de novo plataformas como a MarineTraffic à ribalta. Das Tvs até aos estrategas de guerra, esta app permite saber detalhes sobre o que navega pelas águas do planeta.

A monitorização em tempo real deixou de ser exclusiva da aviação. Se plataformas como o Flightradar24 dominam o céu, no mar existe um equivalente igualmente impressionante, o MarineTraffic. Trata-se de um serviço que permite seguir, com elevado detalhe, centenas de milhares de embarcações em todo o mundo.

Uma visão global do tráfego marítimo

O MarineTraffic funciona como uma verdadeira janela para os oceanos. Utilizando o sistema Automatic Identification System (AIS), a plataforma recolhe e apresenta dados em tempo real sobre a posição, velocidade, rumo e estado operacional das embarcações.

A escala impressiona. Estima-se que existam muito mais navios no mar do que aviões no ar em qualquer momento. A plataforma recebe diariamente mais de mil milhões de sinais AIS e acompanha cerca de 400 mil embarcações ativas.

Esta capacidade resulta de uma infraestrutura global composta por mais de 6.600 estações recetoras em terra, complementadas por satélites, garantindo cobertura mesmo em zonas oceânicas remotas.

Informação detalhada ao alcance de um clique

Uma das grandes vantagens do MarineTraffic é o nível de detalhe disponível. Ao selecionar qualquer navio no mapa, é possível aceder a um conjunto abrangente de dados:

Informação técnica inclui nome, número IMO, MMSI, tipo de embarcação, dimensões e bandeira

Dados históricos revelam trajetos anteriores, portos visitados e padrões de navegação

Estado operacional mostra se o navio está em trânsito, atracado ou fundeado

Previsões inteligentes indicam ETA com base em dados meteorológicos e algoritmos

Além disso, a comunidade contribui com fotografias de navios e portos, enriquecendo a plataforma com uma componente visual relevante.

Funcionalidades avançadas para análise e logística

Para além do acompanhamento em tempo real, o MarineTraffic oferece ferramentas avançadas que vão muito além da curiosidade:

Mapas interativos permitem visualizar rotas globais e densidade de tráfego

Replay de viagens possibilita reconstituir percursos ao longo do tempo

Estatísticas detalhadas ajudam a analisar fluxos comerciais e atividade portuária

Alertas personalizados notificam eventos como chegadas, partidas ou entradas em zonas específicas

No campo profissional, destaca-se a gestão de frotas com dashboards dedicados, integração com sensores de bordo (Fleet IoT) e seguimento de contentores, essencial para cadeias logísticas modernas.

Mais funcionalidades Funcionalidades principais: Mapa interativo em tempo real (Live Map) com posições de navios no mundo inteiro

Informações detalhadas de navios: nome, IMO, MMSI, tipo, dimensões, bandeira, ano de construção, etc.

Histórico de trajetos e posições passadas (dependendo do plano)

Dados de portos: localizações, chegadas, partidas, estatísticas de tráfego

Fotografias de navios e portos, enviadas pela comunidade Dados e monitorização: Receção de sinais AIS por rede global de mais de 6.600 estações em terra + satélites

Rastreamento em tempo real de posições, velocidade, direção e status do navio

Eventos marítimos: chamadas portuárias, fundeadouros, transferências entre navios (STS)

Alertas personalizados: notificações por email/app quando um navio entra ou sai de uma área, chega a um porto, etc. Análise e relatórios: Estatísticas de tráfego marítimo (portos, rotas, tipos de navios)

Replay de viagens (reconstituição do movimento de uma embarcação em determinado período)

Dados históricos de navegação para análise (até 10 anos, nos planos avançados)

Previsões de ETA e rotas baseadas em machine learning e dados meteorológicos Funcionalidades específicas para frotas e logística: Gestão de frota: monitorização de grupos de navios em dashboards dedicados

Fleet IoT: integração com dados de bordo (GPS, RPM, alarmes, sensores, meteo)

Rastreamento de contêineres (com webhooks e compatibilidade DCSA)

Integração com logística portuária para melhorar planeamento e cadeia de abastecimento

Precisão, limitações e segurança

Apesar da impressionante quantidade de dados, é importante notar que a informação disponibilizada tem caráter informativo. Por razões de segurança marítima, pode existir algum desfasamento temporal ou limitação na precisão de certas posições.

Ainda assim, para utilizadores comuns, investigadores ou profissionais do setor, o nível de detalhe é mais do que suficiente para compreender a dinâmica do transporte marítimo global.

Disponível em qualquer dispositivo

O MarineTraffic está acessível via browser e também através de aplicações móveis para Android e iOS. No smartphone, a experiência permite identificar rapidamente embarcações próximas. No entanto, é no desktop que a plataforma revela todo o seu potencial, com ferramentas mais completas e visualizações mais ricas.

Num mundo onde cerca de 90% do comércio internacional depende do transporte marítimo, serviços como o MarineTraffic tornam visível uma infraestrutura essencial, mas muitas vezes invisível aos olhos do público.