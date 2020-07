Microsoft ainda trabalha no Windows 10 Cloud OS para lançar em 2021

Há muitos anos, quase tantos quantos os que o Windows 10 está no mercado, que se especula que a Microsoft tem uma versão cloud a ser preparada. Esta nunca chegou a ver a luz do dia, mas sabe-se que trabalhos existiram e foram reais.

Mesmo sem nunca ter sido confirmado, este poderia ser uma solução muito prática para os utilizadores, ao dispensar hardware muito poderoso. Agora, e do que a Microsoft publicou, esta versão Cloud do Windows 10 pode chegar ainda este ano.

O Cloud OS da Microsoft ainda não morreu

Foram já várias as vezes em que a versão Cloud OS do Windows 10 esteve para ser conhecido. Na verdade acabaram por ser versões como o Windows 10 S Mode a ver a luz do dia, mostrando que a Microsoft continua a apostar noutras propostas para os utilizadores e o seu hardware.

Espera-se que esta versão cloud do sistema da Microsoft não dispense a presença de um sistema local, mas assenta grande parte da sua estrutura fora. Permite aos utilizadores usarem máquinas com hardware menos potente com melhor gestão de recursos.

Uma versão do Windows 10 na nuvem

Uma recente proposta de emprego publicada pela Microsoft veio trazer de volta a ideia de que este sistema terá continuado a ser desenvolvido. Esta proposta fala claramente no Cloud PC e nos serviços que deverá oferecer aos utilizadores.

Será uma extensão criada sobre o Windows Virtual Desktop para fornecer uma solução Desktop as a Service do Windows 10. Focar-se-à naturalmente no software da Microsoft, mas poderá abrir também as portas a soluções de terceiros.

Quase dispensa o hardware dos utilizadores

Fica claro que será uma solução que irá decerto acompanhar o Microsoft 365, entregue pelo Azure e gerido pela Microsoft, sendo vendido num valor base e com preços por utilizador. Esta será naturalmente mais uma proposta no já vasto leque de propostas Cloud da Microsoft.

Espera-se que esta solução surja já durante o ano de 2021, a meio do ano. Não se sabe muito mais sobre esta proposta e como será disponibilizada aos clientes. É, no entanto, uma solução a ter em conta para quem dispensa uma solução no local e prefere aceder à sua máquina na Cloud da Microsoft.