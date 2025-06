Utilizadores dizem mal do Windows 11 e Microsoft acaba a elogiar o Linux

Os utilizadores estão insatisfeitos com os bugs e falhas do Windows 11. Além disso, estão a ser empurrados para esta proposta, fruto do fim do suporte da versão 10. As alternativas existem e o Linux é normalmente a escolha. Estas opiniões negativas não impede Brandon LeBlanc, responsável pelo Windows Insiders da Microsoft, de admitir que o seu favorito é o Fedora Linux.

Utilizadores queixam-se e dizem mal do Windows 11

Apesar da ampla utilização do Windows 11, um dos sistemas operativos mais usado no planeta, este recebe críticas frequentes. Agora, um executivo da Microsoft surpreendeu ao responder às queixas elogiando um dos seus rivais, o Linux.

Há alguns dias, um utilizador do X partilhou o seu descontentamento com o rumo que o sistema está a tomar . Disse que, desde o Windows 8, a experiência piorou. Reconheceu que o Windows 10 trouxe algumas melhorias, mas não hesitou em chamar horror ao Windows 11. Disse ainda que decidira migrar para o Fedora, uma das distribuições Linux mais utilizadas entre aqueles que procuravam uma alternativa estável.

O curioso é que Brandon LeBlanc, responsável pelo programa Windows Insider da Microsoft, não deixou de responder ao comentário. Agradeceu a partilha da opinião, lamentando a perda da confiança no Windows 11. Terminou a mensagem com uma frase que chamou a atenção de todos: "O Fedora é a minha distribuição Linux favorita, por isso é uma excelente escolha".

Microsoft responde e acaba a elogiar o Fedora Linux

É invulgar que alguém da equipa do Windows reconheça tão abertamente o valor de uma alternativa como o Fedora. Para além do tom cordial, a resposta de LeBlanc sugere algo claro. A Microsoft sabe que uma parte dos seus utilizadores não está satisfeita com o rumo do Windows 11.

Isto abre um novo cenário, com distribuições Linux como o Fedora, Lubuntu, Ubuntu e Linux Mint a ganharem destaque. São gratuitas, seguras, atualizadas com frequência e já não exigem conhecimentos avançados para começar. O que antes era território exclusivo de utilizadores avançados e programadores é agora uma opção real para quem quer retomar o controlo do seu sistema doméstico.

A resposta de Brandon LeBlanc pode ser vista como uma tentativa de chegar a uma comunidade que já não se sente ouvida. A Microsoft está a investir recursos em IA, serviços de cloud e novas experiências de utilizador , mas isso não impede a perda de confiança entre os utilizadores.