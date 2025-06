Israel-Irão: roubo de criptomoedas com motivações políticas

O conflito que opõe Israel e Irão reforçou-se através das criptomoedas, com um grupo de hackers pró-Israel a roubar 90 milhões de dólares no Irão.

Recentemente, a maior bolsa de criptomoedas do Irão, a Nobitex, foi hackeada em mais de 90 milhões de dólares, conforme avançado pela empresa de análise de blockchain Elliptic, incluindo Bitcoin, Ethereum, Doge, Ripple e Solana.

A mesma fonte informou que os fundos foram desviados das carteiras da plataforma para endereços com mensagens antigovernamentais que faziam referência explícita à Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irão, ou IRGC, apontando para um ataque cibernético com motivação política.

Entretanto, o grupo de hackers pró-Israel Gonjeshke Darande (ou Predatory Sparrow) assumiu a responsabilidade pelo ataque e disse que divulgaria o código-fonte da bolsa.

Além disso, reivindicou outro ciberataque, ao banco estatal iraniano Bank Sepah, na semana passada.

Criptomoedas terão sido destruídas e não roubadas para lucro

Embora os ativos roubados não tenham sido atribuídos de forma conclusiva ao grupo, a Elliptic e a Chainalysis, empresa de investigação de blockchain, afirmaram que os fundos foram enviados para carteiras descartáveis, ou seja, endereços criptográficos aos quais os hackers provavelmente não têm acesso.

Esta abordagem sugere, conforme citado pela CNBC, que o dinheiro foi destruído intencionalmente, e não roubado para obter lucro.

Para Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, "o motivo para roubar os mais de 90 milhões de dólares em fundos não é o ganho financeiro", uma vez que os hackers não têm acesso às carteiras.

Ainda segundo Fierman, este tipo de ataque simbólico e destrutivo mostra como a infraestrutura criptográfica está a tornar-se uma nova frente no conflito geopolítico moderno.

De facto, apesar de o mercado de ativos digitais do Irão ser modesto em termos de tamanho, a escala e a mensagem que este ataque pretende transmitir deixam claro que mesmo plataformas regionais menores podem ser alvos estratégicos, aquando de um conflito.