Há muito que o Google Maps procura integrar nas suas propostas de rotas todo o tipo de transportes possíveis. Para além do carro e dos transportes públicos, há também já os táxis, os TVDE e até bicicletas.

É precisamente nesta última proposta que estão agora a surgir novidades. A Google resolveu aumentar a sua oferta e tornou-a muito mais interessante, integrando também as bicicletas para alugar, com um detalhe grande e ainda mais informação.

Mais uma novidade no Google Maps

A Google tem trazido para o Maps muitas novidades ultimamente. Está focada em melhorar ainda mais este serviço, com melhorias e com novas opções para os utilizadores, que assim tiram ainda mais deste excelente serviço de mapas.

Uma das apostas tem sido na utilização de bicicletas, mostrando trajetos que se adaptam a este meio de transporte. Desta forma tenta potenciar a sua utilização. Ao mesmo tempo, mostra também as localizações onde é possível aceder a uma bicicleta de aluguer, dos muitos serviços disponíveis.

As bicicletas passam a ser uma proposta

Para melhorar ainda mais estas ofertas, a Google resolveu fundi-las e passar a incluir esta forma de transporte de forma mais inclusiva. Isto significa que nas propostas de rotas, este tipo de bicicletas passou a ser incluído como uma proposta.

A Google vai mais longe e passou esta integração por um processo ainda mais elevado. Passa a dar indicações de caminhada até aos pontos de recolha destas bicicletas e a rota será até ao ponto de entrega mais próximo. Naturalmente que o resto do percurso será novamente pedestre.

Excelente novidade no serviço de mapas

Ainda não é um lançamento global, mas o Google Maps vai testar esta novidade em 10 cidades. Entre estas, estão as cidades brasileiras do Rio De Janeiro e São Paulo, presentes com a Bike Itaú. Em breve, espera-se que esta novidade seja alargada a outras cidades do planeta.

Este é decerto mais um passo importante da gigante das pesquisas para o seu serviço de mapas. O Google Maps fica assim reforçado com mais uma proposta, que cada vez é mais importante nas nossas cidades nos dias de hoje.