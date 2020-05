Muitos utilizadores já trocaram o Android pelo iPhone SE, diz Tim Cook

O novo iPhone da Apple tem cativado o interesse dos consumidores. Para além de ser uma marca de confiança, este potente equipamento apresenta-se com um baixo preço, de 499€, face ao que a empresa nos tem habituado.

O curioso é que, não sendo um topo de gama, este iDevice tem reacendido os ânimos entre os utilizadores dos diferentes sistemas operativos. Nesse sentido, depois de Tim Cook ter referido que este novo iDevice era mais rápido do que os Android mais rápidos, o CEO da Apple adianta agora que há muitos compradores do iPhone SE que eram utilizadores do sistema operativo da Google.

Tim Cook diz que muitos já trocaram o Android pelo iPhone SE

Numa recente entrevista dada a um analista do Deutsche Bank, o CEO da Apple afirma que a empresa está muito satisfeita com o atual desempenho que o iPhone SE está a ter no mercado.

Tim Cook adianta que o novo equipamento está a vender bem em todo o mundo. E este aspeto comprova que realmente há interesse nesta gama de smartphones, nomeadamente com ecrã mais pequeno e preço acessível.

De acordo com Cook:

Este é o nosso iPhone mais económico. A maioria dos clientes do iPhone SE vem de duas vias. Os que são fãs de smartphones com ecrã pequeno e que gostam de tecnologia intransigente e o outro são aqueles que mudam do Android.

Já há uma semana, o CEO da empresa de Cupertino tinha indicado que o novo iDevice era mais rápido do que os Android mais rápidos:

Funciona em todas as áreas geográficas, mas eu espero que venda melhor onde o rendimento médio é menor. Espero que um número razoável de pessoas migrem para o iOS. É uma oferta inacreditável. Traz o mecanismo dos nossos principais telefones, num pacote muito acessível, e é mais rápido do que os telefones Android mais rápidos. É um valor excepcional.

O iPhone SE foi apresentado há cerca de um mês e traz então um ecrã de 4,7 polegadas Retina HD, processador A13 Bionic, câmara Grande angular de 12 MP, Touch ID. Em suma este é um iPhone 8 adaptado à versão SE de 2020, com um preço a começar nos 499€.

Leia também: