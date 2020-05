Twitter está a tentar diminuir as publicações com vocabulário ofensivo

O Twitter está-se a esforçar para tentar diminuir a quantidade de publicações feitas que incluem termos desadequados e ofensivos, como palavrões e conteúdos tóxicos.

Uma das práticas mais desagradáveis nas redes sociais é a facilidade com que se começa uma discussão com alguém. Sobretudo quando não são pessoas que se conhecem, a tendência é que os ânimos aqueçam e o vocabulário descambe para níveis abaixo do aceitável.

O termo “troll” ganhou um novo significado nas redes sociais. Se antes imaginávamos um gigante das cavernas, com cara deformada e sem muito jeito para lidar com pessoas, agora nas plataformas online associamos àqueles utilizadores que passam a vida a criticar tudo e todos e a arranjar conflitos.

Mas o Twitter parece ter a receita certa para os tentar controlar um pouco mais.

Novo recurso do Twitter pretende diminuir publicações ofensivas

O Twitter sempre se esforçou para tornar a sua plataforma ‘limpa’ de conteúdos desenquadrados ao socialmente aceite.

Agora a empresa tem um novo recurso para fazer frente à trollagem que inunda a rede social. A funcionalidade vai tentar monitorizar, controlar e diminuir as publicações que utilizam palavrões.

Para já, o recurso está a ser testado apenas com alguns utilizadores da aplicação para iOS. Estes utilizadores já começaram a receber um alerta para reverem as suas publicações, quando as mesmas contêm termos desadequados.

O objetivo é que os utilizadores repensem melhor o que vão dizer

A novidade foi anunciada nesta terça-feira no Twitter, se salienta que muitas vezes as conversas incendeiam os ânimos. Nestes casos, a rede social está a dar assim uma oportunidade para que a pessoa repense e analise aquilo que está prestes a publicar.

Em suma, o Twitter não impede que a publicação seja partilhada. Mas pelo menos faz o utilizador pensar duas vezes e a ter mais consciência do que vai dizer. Por conseguinte, poderá conseguir que este desista de publicar ou torne o conteúdo mais leve.

O autor de banda desenhada Chuck Wendig foi um dos contemplados para esta experiência no iOS, e publicou um tweet onde mostra como o recurso funciona:

No entanto, os testes devem agora demorar ainda algumas semanas, sendo que a funcionalidade para já está apenas disponível para textos em inglês.

À Reuters, Sunita Saligram, chefe do departamento de política global para a confiança e segurança do Twitter explicou que:

Estamos a tentar incentivar as pessoas a repensar o seu comportamento e o seu vocabulário antes de publicar. Muitas vezes estamos no calor do momento e podemos dizer algo que nos vamos arrepender.

Para já apenas algumas pessoas do sistema operativo da Apple vão poder testar este recurso, mas não está claro se a funcionalidade vai também chegar ao Android.